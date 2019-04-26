В здании Кореличского райисполкома приём граждан провёл начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета

Источник материала: Полымя

26 апреля приём граждан в здании Кореличского райисполкома провёл начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Викторович Секрета.





На приём обратились четыре жителя Кореличского района. Их вопросы касались пенсионного обеспечения бывших военнослужащих, асфальтирования дорог, автобусного маршрута, соединяющего отдалённые деревни Еремичского сельсовета с г.п. Кореличи, вопросов землеустройства. Все обратившиеся жители района получили обстоятельные ответы и объяснения как от представителя Администрации Президента, так и от местной власти и специалистов Кореличского райисполкома, служб района. Все обращения взяты на контроль.













Оксана ЯНУШ

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