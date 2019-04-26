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Штраф до 25 базовых можно получить за нарушение запрета на посещение лесов

26.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Штраф до 25 базовых можно получить за нарушение запрета на посещение лесов
В связи с установлением на территории страны жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения случаев возникновения лесных пожаров на всей территории Брестской области в ближайшее время будет введен запрет на посещение лесов.

К сожалению, в этот период многие люди выжигают сухую растительность – кто-то по неосторожности, выбросив окурок на высохшую траву или оставив не затушенный костер, а кто-то преднамеренно.

Столинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира также напоминает, что категорически запрещено разжигание костров в лесах и на торфяниках на период запрета либо ограничения посещения лесов, оставление непотушенных источников горения, тления (горящие спички, окурки и др.), оставление промасленных или пропитанных горючими веществами материалов (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), осуществлять заправку топливных баков машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях. На автотранспорте в это время можно проезжать только по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также к обустроенным местам отдыха.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастет и составит от 25 до 50 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, предусмотрена административная ответственность — ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 10 до 20 базовых величин. Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

 
 
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В связи с установлением на территории страны жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения случаев возникновения лесных пожаров на
 
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