Штраф до 25 базовых можно получить за нарушение запрета на посещение лесов

В связи с установлением на территории страны жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения случаев возникновения лесных пожаров на всей территории Брестской области в ближайшее время будет введен запрет на посещение лесов.
К сожалению, в этот период многие люди выжигают сухую растительность – кто-то по неосторожности, выбросив окурок на высохшую траву или оставив не затушенный костер, а кто-то преднамеренно.
Столинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира также напоминает, что категорически запрещено разжигание костров в лесах и на торфяниках на период запрета либо ограничения посещения лесов, оставление непотушенных источников горения, тления (горящие спички, окурки и др.), оставление промасленных или пропитанных горючими веществами материалов (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), осуществлять заправку топливных баков машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях. На автотранспорте в это время можно проезжать только по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также к обустроенным местам отдыха.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастет и составит от 25 до 50 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, предусмотрена административная ответственность — ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 10