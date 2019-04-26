На Столинщине ввели запрет на посещение лесов

Источник материала: Навiны Палесся



На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 70, Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Запретить на территории лесного фонда Столинского района вследствие неблагоприятных погодных условий:

1.1. посещение граждан;

1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.

Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Палесся». 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Г.В.Протосовицкий

Управляющий делами Т.А.Лободзинская