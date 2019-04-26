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На Столинщине ввели запрет на посещение лесов

26.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

На Столинщине ввели запрет на посещение лесов
На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 70, Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Запретить на территории лесного фонда Столинского района вследствие неблагоприятных погодных условий:

1.1. посещение граждан;

1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.

  1. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Палесся».
  2. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 

Председатель                         Г.В.Протосовицкий

 

Управляющий делами          Т.А.Лободзинская

 
 
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На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики
 
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