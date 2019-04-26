«Наряды в две сумки не поместились». В Минске прошел конкурс среди студенток «Королева Весна»
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Источник материала:
Tut.by
В концертном зале Prime Hall прошел конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна — 2019», который организовал БРСМ. Как девушки справились с конкурсами и чем запомнилась победительница — в материале TUT.BY.
В конкурсе участвовали 13 девушек из разных вузов страны. В этом году тема конкурса была такая: «Сияние внутренней красоты».
Перед началом мероприятия девушки уже стояли за кулисами. Одна из участниц из Барановичей рассказала, что привезла в Минск две большие сумки личных вещей: «Наряды привозила группа поддержки, это все в две сумки просто не поместилось бы!» Оксана Носко из Бреста расхаживала за сценой с мечами. Во время выступления девушка рассказала, как увидела на стене у дедушки старинный меч и после историй родственника решила овладеть этим оружием За кулисами Оксана призналась, что она косплеер (косплей — хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании персонажей). Вместе с друзьями девушка создает металлические мечи. Четыре клинка она везла с собой на поезде, самый большой — полутораметровый — весит восемь килограммов, стоит порядка двухсот долларов. Девушка во время двух номеров выходила с ним на сцену Выступления начинались с творческих номеров и чередовались с дефиле — так время проходит значительно быстрее. Первые участницы показывали номера с белорусскими песнями и танцами Одна девушка пела грустную романтическую песню «Если я когда-нибудь тебя прощу», другая — нетленку «Бумбокс» «Вахтерам», третья танцевала спортивное танго Команда этой участницы показывала юмористическую сценку. Сюжет: видеоблогер приехал в деревню пообщаться с коренными жителями и носителями белорусского языка, но удивлялся таким белорусским словам как «трусы», «бабка», «калдуны», «дыван». Участница из Витебского университета выступила вместе с чирлидершами из группы «Вперед столица» в бело-красно-зеленых коротких юбках. Мужчины из жюри на время оторвались от документов и анкет и внимательно наблюдали: то ли за девушками, то ли за президентом во время хоккея — из видеоряда на экране Во время одного из последних творческих номеров со световым представлением Карины Ловчей из БАТУ зал оживился, студенты хором произнесли: «Ооооу!» Привычного для подобных конкурсов блиц-опроса не проводили. В этот раз участницы соревновались в ораторском мастерстве и рассказывали о событии, которое изменило их жизнь. Девушки вспоминали свое детство, говорили о родителях и трагической кончине близких, хвастались успехами в учебе, философствовали Анастасия Малиновская из Могилевского института МВД рассказала о своей сложной профессии: «Человек в милицейской форме начинает терять свое имя, вас называют за глаза кем угодно» и «дело приходится иметь с наркоманами, ворами, бродягами, пьяными подростками, которые даже не помнят, где живут» Было три дефиле: Total black, «Нежность» — в воздушных платьях по колено и «Эпатаж» — в необычных нарядах. Девушки были в красных чулках под жакеты, с необычными головными уборами, в платьях хаки и в других костюмах. В конкурсе жюри учитывало не только выступление девушек в Prime hall, итоги дефиле и ораторского мастерства, но и спортивные нормативы, которые девушки сдавали заранее Победительницей «Королева-Весна — 2019» стала конкурсантка под № 7 Татьяна Щербач из Гродненского университета имени Янки Купалы. Татьяна первокурсница, учится на педагога-логопеда. Говорит, что в выборе профессии ориентировалась на опыт мамы. Папа — милиционер в отставке Для Татьяны Щербач это первый конкурс красоты. «Самое сложное — это отработка всех дефиле в кратчайшие сроки, но я с этим справилась», — говорит победительница. Она не ожидала получить корону и предполагает, что теперь жизнь станет еще более активной: «Это очень почетно и приятно». Во время творческого номера девушка запомнилась жюри как раз той самой грустной песней «Если я когда-нибудь тебя прощу», которую исполнила в дуэте Первой вице-королевой выбрали Елизавету Абрамкину из БГЭУ. Вместе с победительницей она примет участие в финале Международного конкурса грации и артистического мастерства «Королева студенчества» в Ставрополе.
Второй вице-королевой стала студентка Полина Кашалевич из БГМУ
Напомним, участниц конкурсов порой можно встретить в окружении президента. Победительница
2013 года конкурса Дарья Шманай появляется и сейчас на выступлениях с посланием президента. Замечали ее и на хоккее рядом с главой государства, и на других спортивных мероприятиях. В одном из интервью девушку в должности «госслужащий». представили
Участница конкурса
из «Королева весна — 2016» Витебска Кристина Неверо с президентом концерт на Купалье в Александрии в 2017 году. А во время встречи по случаю столетия комсомола Лукашенко встречался с активом БРСМ во Дворце независимости. По смотрела президента тогда сидела левую руку и вице-мисс международного финала этого конкурса — студентка из Витебска «Королева Весна — 2018» Мария Соловьева.
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Брест
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Витебск
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Как девушки справились с конкурсами и чем увлекается победительница - в материале TUT.BY
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