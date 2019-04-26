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В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 1993 года
27.04.2019 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Температурный рекорд был побит в Беларуси 26 апреля. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Бресте и составила +27,8ºС.
Ранее температурный рекорд в этот день был зафиксирован в Гродно в 1993 году. Тогда столбик термометра показал +26ºС.
Как сообщает
В Минске рекорд жаркого 1993 года устоял — тогда в столице было зафиксировано +24,5ºС, в эту пятницу — +23,8ºС.
Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси — среднесуточная температура на 2−7°С превышает климатическую норму, информирует Белгидромет.
Из-за установившейся жары, а так же отсутствия осадков на реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.
Температура воды в реках и водоемах составляет от +8,2°С до +13°С.
В 116 районах Беларуси из 118
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Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси - среднесуточная температура на 2−7°С превышает климатическую норму,...
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