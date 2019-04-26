В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 1993 года

Источник материала: Tut.by

Температурный рекорд был побит в Беларуси 26 апреля. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Бресте и составила +27,8ºС.



Фото: Сергей Комков

Ранее температурный рекорд в этот день был зафиксирован в Гродно в 1993 году. Тогда столбик термометра показал +26ºС.

Как сообщает БелаПАН , температурные рекорды обновились в Дрогичине (+26,8ºС), Высоком (+26,7ºС) и Пинске (+26,6ºС).

В Минске рекорд жаркого 1993 года устоял — тогда в столице было зафиксировано +24,5ºС, в эту пятницу — +23,8ºС.

Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси — среднесуточная температура на 2−7°С превышает климатическую норму, информирует Белгидромет.

Из-за установившейся жары, а так же отсутствия осадков на реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоемах составляет от +8,2°С до +13°С.

В 116 районах Беларуси из 118 введен запрет на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров. Лесхозы переведены на круглосуточный режим работы.

Температура спадет в начале следующей недели.