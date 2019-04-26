ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда будут освящать куличи на Пасху в Могилеве: расписание богослужений

27.04.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пасху будут праздновать православные христиане 28 апреля. Когда в храмах Могилева пройдут службы и будут освящать куличи, TUT.BY рассказали в Могилевской епархии. И порекомендовали прихожанам освящать пасхальные блюда накануне, в субботу, а в ночь на воскресенье — принять участие в службе.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Когда можно освятить куличи в храмах

В расписании возможны незначительные изменения, уточнили в Могилевской епархии.

Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Габровская)

27 апреля — с 10.00 до 22.30;

28 апреля — с 02.30 до 09.30.

Трехсвятительский собор (ул. Первомайская)

27 апреля — с 12.00 до 21.00;

28 апреля — с 03.00 до 10.00.

Свято-Никольский монастырь

28 апреля — с 05.00 (после богослужения)

Крестовоздвиженский (Борисо-Глебский) собор (р-н Быховского рынка)

27 апреля — с 12.00 до 18.00;

28 апреля — с 03.00 до 13.00

Храм Царственных мучеников (парк Горького)

28 апреля — с 02.30 до 06.00

Храм святых Иоакима и Анны (микрорайон Кирова)

27 апреля — с 10.30 до 21.00;

28 апреля — с 04.00 до 10.00

Казанский храм (р-н Гребенево)

27 апреля — с 11.00 до 16.00;

28 апреля — с 02.00 до 06.00

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (Минское шоссе)

28 апреля — с 02.30 до 11.00.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Освящать куличи, яйца в храмах епархия рекомендует накануне, в субботу, а в ночь на воскресенье - принять участие в службе.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд 1993 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика