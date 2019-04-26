Когда будут освящать куличи на Пасху в Могилеве: расписание богослужений

Источник материала: Tut.by

Пасху будут праздновать православные христиане 28 апреля. Когда в храмах Могилева пройдут службы и будут освящать куличи, TUT.BY рассказали в Могилевской епархии. И порекомендовали прихожанам освящать пасхальные блюда накануне, в субботу, а в ночь на воскресенье — принять участие в службе.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Когда можно освятить куличи в храмах

В расписании возможны незначительные изменения, уточнили в Могилевской епархии.

Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Габровская)

27 апреля — с 10.00 до 22.30;

28 апреля — с 02.30 до 09.30.

Трехсвятительский собор (ул. Первомайская)

27 апреля — с 12.00 до 21.00;

28 апреля — с 03.00 до 10.00.

Свято-Никольский монастырь

28 апреля — с 05.00 (после богослужения)

Крестовоздвиженский (Борисо-Глебский) собор (р-н Быховского рынка)

27 апреля — с 12.00 до 18.00;

28 апреля — с 03.00 до 13.00

Храм Царственных мучеников (парк Горького)

28 апреля — с 02.30 до 06.00

Храм святых Иоакима и Анны (микрорайон Кирова)

27 апреля — с 10.30 до 21.00;

28 апреля — с 04.00 до 10.00

Казанский храм (р-н Гребенево)

27 апреля — с 11.00 до 16.00;

28 апреля — с 02.00 до 06.00

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (Минское шоссе)

28 апреля — с 02.30 до 11.00.