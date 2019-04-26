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Когда будут освящать куличи на Пасху в Могилеве: расписание богослужений
27.04.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пасху будут праздновать православные христиане 28 апреля. Когда в храмах Могилева пройдут службы и будут освящать куличи, TUT.BY рассказали в Могилевской епархии. И порекомендовали прихожанам освящать пасхальные блюда накануне, в субботу, а в ночь на воскресенье — принять участие в службе.
Когда можно освятить куличи в храмах
В расписании возможны незначительные изменения, уточнили в Могилевской епархии.
Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Габровская)
27 апреля — с 10.00 до 22.30;
28 апреля — с 02.30 до 09.30.
Трехсвятительский собор (ул. Первомайская)
27 апреля — с 12.00 до 21.00;
28 апреля — с 03.00 до 10.00.
Свято-Никольский монастырь
28 апреля — с 05.00 (после богослужения)
Крестовоздвиженский (Борисо-Глебский) собор (р-н Быховского рынка)
27 апреля — с 12.00 до 18.00;
28 апреля — с 03.00 до 13.00
Храм Царственных мучеников (парк Горького)
28 апреля — с 02.30 до 06.00
Храм святых Иоакима и Анны (микрорайон Кирова)
27 апреля — с 10.30 до 21.00;
28 апреля — с 04.00 до 10.00
Казанский храм (р-н Гребенево)
27 апреля — с 11.00 до 16.00;
28 апреля — с 02.00 до 06.00
Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (Минское шоссе)
28 апреля — с 02.30 до 11.00.
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Освящать куличи, яйца в храмах епархия рекомендует накануне, в субботу, а в ночь на воскресенье - принять участие в службе.
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