Геннадий Хоружик провел в лагере «Орлёнок» рабочее совещание с руководителями районных предприятий (+ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик 26 апреля в лагере «Орлёнок» провел рабочее совещание с руководителями предприятий, оказывающих помощь лагерю в подготовке к летнему оздоровительному сезону.

В ходе этого мероприятия каждой из организаций был определен объем работ, который необходимо провести здесь до 11 мая. По словам Геннадия Хоружика, в этот день состоится предварительная оценка выполненных работ.

















Для подготовки лагеря необходимо сделать косметический ремонт некоторых помещений, который был начат ещё в сентябре прошлого года. На данный момент уже отремонтированы комнаты отдыха работников пищеблока, в складском помещении пищеблока. Ведутся работы по косметическому ремонту спальных домиков. Отметим, что для подготовки лагеря к летнему сезону задействованы 47 организаций Сморгонщины.









Сергей ЮРЕВИИЧ.

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