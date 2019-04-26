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Геннадий Хоружик провел в лагере «Орлёнок» рабочее совещание с руководителями районных предприятий (+ВИДЕО)
27.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик 26 апреля в лагере «Орлёнок» провел рабочее совещание с руководителями предприятий, оказывающих помощь лагерю в подготовке к летнему оздоровительному сезону.
В ходе этого мероприятия каждой из организаций был определен объем работ, который необходимо провести здесь до 11 мая. По словам Геннадия Хоружика, в этот день состоится предварительная оценка выполненных работ.
Для подготовки лагеря необходимо сделать косметический ремонт некоторых помещений, который был начат ещё в сентябре прошлого года. На данный момент уже отремонтированы комнаты отдыха работников пищеблока, в складском помещении пищеблока. Ведутся работы по косметическому ремонту спальных домиков. Отметим, что для подготовки лагеря к летнему сезону задействованы 47 организаций Сморгонщины.
Сергей ЮРЕВИИЧ.
Фото и видео автора.
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Геннадий Хоружик провел в лагере «Орлёнок» рабочее совещание с руководителями районных предприятий (+ВИДЕО)
Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик 26 апреля в лагере «Орлёнок» провел рабочее совещание с руководителями предприятий, оказывающих помощь...
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