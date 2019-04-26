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Из Восточного в Корени через лесничество. В Сморгони на месяц в порядке эксперимента введут дополнительный автобусный маршрут

27.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Об этом нашей газете сообщили в филиале «Автомобильный парк №17 г. Сморгони».

Из Восточного в Корени через лесничество. В Сморгони на месяц в порядке эксперимента введут дополнительный автобусный маршрут

Как пояснили в автопарке, в порядке эксперимента на период с 29 апреля по 29 мая вводится рейс по маршруту №9э Микр. Восточный - Лесничество - Больница - микр. Корени в регулярном экспрессном сообщении по понедельникам, вторникам:

- отправление от ост. пункта «Микр. Восточный» в 8.45;

- отправление от ост. пункта «Лесничество» в 8.55;

- отправление от ост. пункта «Больница» в 9.05;

- отправление от ост. пункта «Микр. Корени» в 10.05.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции.

 
 
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