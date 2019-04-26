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Осторожно: «Кишечный грипп»!

27.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано два случая ротовирусной инфекции (не организованные дети до шести лет). В 2019 году данное заболевание не регистрировалось.

Ротовирусная инфекция имеет второе название - «кишечный грипп». Многие знают его именно по этому определению, которое не является официальным, однако очень точно отражает основную его суть. Это заболевание еще называют болезнью «грязных рук», ведь вирусные частицы проникают в организм фекально-оральным путем. Заразность заболевания крайне высока, именно поэтому, если один из членов семьи заболел, то вероятность того, что ротавирус поразит всю семью, очень высока. Риск распространения инфекции в школе несколько ниже, ведь дети в ней общаются не так тесно, как в дошкольных учреждениях, отсутствует совместный дневной сон, общие игрушки, да и школьники более аккуратно соблюдают правила личной гигиены. После выздоровления у больного формируется иммунитет, но он распространяется только на данную разновидность вируса, который обладает способностью постоянно видоизменяться. Поэтому, в отличие от кори или ветрянки, ротавирусной инфекцией можно болеть ежегодно, однако каждый последующий случай будет несколько легче, чем предыдущий. Очень часто неправильные действия родителей становятся причиной того, что скорая помощь доставляет малышей в инфекционное отделение детских больниц, а в тяжелых случаях — даже в реанимацию. Начало заболевания почти всегда острое: большинство отмечают внезапное повышение температуры до высоких цифр, головную боль, озноб, потливость, слабость, ломоту в мышцах и суставах. Одновременно с этим начинается выраженная рвота, позднее к ней присоединяется диарея. Специфических лекарств, которые бы уничтожали сами вирусные частицы, не существует. Поэтому единственный, кто может с ними справиться — это собственный иммунитет больного человека, элементарные правила личной гигиены: мытье рук, индивидуальное полотенце (а еще лучше одноразовые салфетки) и столовые приборы позволяют существенно снизить риск инфицирования.

Соблюдая несложные правила личной гигиены, Вы сможете сохранить здоровье себе и своим близким!

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.

 
 
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В 2018 году в Сморгонском районе зарегистрировано два случая ротовирусной инфекции (не организованные дети до шести лет). В 2019 году данное заболевание не...
 
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