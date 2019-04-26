﻿ Трещина в многоэтажке, подросток-преподаватель, 5 тысяч за клад и кошка для бельчат - все за вчера. 21.by
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Трещина в многоэтажке, подросток-преподаватель, 5 тысяч за клад и кошка для бельчат - все за вчера

27.04.2019 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождик кое-где все же прошел этой ночью, пока все еще тепло (с понедельника станет прохладнее, в выходные обещают кратковременные дожди, а в Бресте вчера температурный рекорд установлен — почти 28 градусов тепла было). Надеемся, что дожди помогут улучшить ситуацию с пожарами в лесах, ведь почти по всей стране введен запрет на их посещение. Вы готовитесь к празднику: печете куличи, красите яйца? Тут есть расписание праздничных пасхальных богослужений в храмах Минска и района. А еще в субботу и воскресенье к городским кладбищам пустят больше автобусов. Перед хлопотным днем выпьем чашку кофе или чая и вспомним, что произошло в пятницу.

  • Сколько страха вчера натерпелись жители минской многоэтажки на улице Широкой, 3. Там эвакуировали всех жильцов, трещины пошли по монолитной колонне. Дом сдан в эксплуатацию недавно, в 2014 году. Оказалось, жильцы еще полтора года назад писали обращения в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде, которая начала разрушаться. Ее ремонт начался неделю назад, а вчера жильцов пришлось срочно выводить на улицу. Как пояснили специалисты, людей попросили покинуть квартиры, чтобы снять лишнюю нагрузку с опор. В школе возле дома организовали временное пребывание жильцов. К 20.00 ремонтные работы были закончены, людям разрешили вернуться в свои квартиры.


  • Оказывается, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным, хлорорганика была вброшена через частный «Самаратранснефтьтерминал, об этом заявили представители «Транснефти». Возбуждено уголовное дело. В компании надеются, что к концу первой декады мая южное направление «Дружбы» выйдет на стабильную работу. Компания «СамараТрансНефть-терминал» заявила, что этот узел слива продали в 2017 году. РЖД тем временем готовы доставить сырье всем пользователям нефтепровода «Дружба».
  • «Чернобыль никуда не ушел». Вчера была 33-я годовщина аварии на ЧАЭС («Чернобыльский шлях» в столице все же прошел, хоть и был немногочисленным). Специалист по радиационной медицине Юрий Бандажевский после исследований говорит, что дети, которые родились в 2000-х, более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, чем их родители. И это очень печально. Какие рекомендации и прогнозы дает специалист, читайте в нашем материале.
  • Вчера огласили несколько приговоров. В Минске руководителя строительной компании «Копинстрой» Андрею Кравченко осудили на 10 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он признан виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве. Сумма ущерба составила более 2 млн долларов, всего — 28 потерпевших. А экс-председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиру Карницкую приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2,5 года. Также она должна будет возместить гражданский иск на сумму более 78 тыс. рублей. Ее обвиняли по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».
  • Любопытное развитие ситуации со «сливом» информации на республиканской олимпиаде по географии. В Министерстве образования заявили, что специалисты, которые были причастны к «сливу» заданий, уволены. Кто эти люди, сколько их, откуда они уволены, ведомство не рассказывает. По нашей информации, на листочках с заданиями, которые оказались у одиннадцатиклассника из Лиды до олимпиады, был почерк одного из учителей гродненской школы.
  • В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей. Кроме того, напомним, вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. Рассказываем, на сколько их повысят. И раз уж заговорили о деньгах и пособиях, почитайте, как наша Саша уже две недели живет на минимальный потребительский бюджет — 451 рубль. Она говорит, что живет скромно, но пока даже не похудела. За первую неделю она потратила 220 рублей, за вторую — всего 84,5. На развлечения выделено совсем немного денег, поэтому пока Саша вяжет птичек (очень милых, между прочим).


  • Власти озадачились гастарбайтерами. Почти 93 тысячи белорусов в первом квартале этого года трудились за границей, гласит статистика. Основное число трудовых мигрантов по-прежнему едет на заработки в Россию. Отметим, что данные тех стран, в которые едут работать белорусы, по числу трудовых мигрантов из нашей страны отличаются, как правило, в большую сторону.
  • Знакомьтесь, это Коля, ему 14 лет. Он как-то приходил к нам в редакцию, чтобы объяснить, что такое блокчейн (и объяснял доступно). Школьник ассистирует преподавателю — своему отцу — на курсе «Технология блокчейн и ее приложения». Да-да, он учит магистрантов БГУ. А еще парень любит писать музыку, играть в футбол, ходить в кино, а учится он дома. Вот такой крутой подросток.
  • В феврале в Беларусь приехал «на контракт» первый футболист из Исландии. Его зовут Виллюм Тор Виллюмссон. Ему 20 лет. Он игрок БАТЭ. Мы взяли у него интервью. Он рассказал про адаптацию на новом месте, раскрыл секрет успеха сборной Исландии, поведал про конкуренцию с Глебом и симпатии к ЦСКА, а также предположил, что у него общего с Тором из киновселенной «Марвел».
  • Интересные новости из регионов. В начале года мы рассказывали, что в Пружанском районе кто-то избил собаку до полусмерти и оставил, привязав к дереву. Так вот зоозащитники сами нашли и «сдали» в милицию этого человека. Выяснилось, что бывший хозяин собаки переехал на новое место, а пса отдал в «добрые руки». В новом доме пес укусил жену своего владельца. Тот вывез пса в лес, избил и оставил под деревом. Рабочие и собственник здания в центре Гродно Гродно клад">получили законное вознаграждение за клад, который нашли в 2018 году. Каждый получил по 5070 рублей.
  • Какая жуткая ситуация. В Минске квартира сгорела из-за строительного мусора под окном. Хозяйка квартиры обращалась к строителям, которые делали ремонт у соседей, в ЖЭС. Ее попросили ждать до субботы. Но до субботы случился пожар, женщина и ее мать только и успели выскочить из помещения в ночных сорочках. Кто виноват? Как восстанавливать квартиру?
  • У нас строго следят за тем, чтобы водители «переобували» машины в зависимости от сезона. Со специалистом мы прогулялись по одной из столичных парковок, присмотрелись к колесам машин и узнали, чем может быть опасна изношенная резина.

Все новости пятницы, 26 апреля


Кстати, столько мимимишного у нас вчера вышло. Американец снимает на видео экзотических животных для Instagram (лигр нас просто покорил). Ну разве могут оставить равнодушными эти бельчата и кошка, которая их приютила? А в Минске какая красота: сезон фонтанов открылине только в столице), гигантские песчаные фигуры установили, а еще и «Королеву Весну» выбрали. Посмотрите на все эти кадры — улыбнитесь. А то белорусов уже называют самой неэмоциональной нацией в мире (но мы не верим).

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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