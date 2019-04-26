Трещина в многоэтажке, подросток-преподаватель, 5 тысяч за клад и кошка для бельчат - все за вчера

Сколько страха вчера натерпелись жители минской многоэтажки на улице Широкой, 3. Там эвакуировали всех жильцов, трещины пошли по монолитной колонне. Дом сдан в эксплуатацию недавно, в 2014 году. Оказалось, жильцы еще полтора года назад писали обращения в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде, которая начала разрушаться. Ее ремонт начался неделю назад, а вчера жильцов пришлось срочно выводить на улицу. Как пояснили специалисты, людей попросили покинуть квартиры, чтобы снять лишнюю нагрузку с опор. В школе возле дома организовали временное пребывание жильцов. К 20.00 ремонтные работы были закончены, людям разрешили вернуться в свои квартиры.
«Чернобыль никуда не ушел». Вчера была 33-я годовщина аварии на ЧАЭС («Чернобыльский шлях» в столице все же прошел, хоть и был немногочисленным). Специалист по радиационной медицине Юрий Бандажевский после исследований говорит, что дети, которые родились в 2000-х, более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, чем их родители. И это очень печально. Какие рекомендации и прогнозы дает специалист, читайте в нашем материале.
Вчера огласили несколько приговоров. В Минске руководителя строительной компании «Копинстрой» Андрею Кравченко осудили на 10 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он признан виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве. Сумма ущерба составила более 2 млн долларов, всего — 28 потерпевших. А экс-председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиру Карницкую приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2,5 года. Также она должна будет возместить гражданский иск на сумму более 78 тыс. рублей. Ее обвиняли по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».
Любопытное развитие ситуации со «сливом» информации на республиканской олимпиаде по географии. В Министерстве образования заявили, что специалисты, которые были причастны к «сливу» заданий, уволены. Кто эти люди, сколько их, откуда они уволены, ведомство не рассказывает. По нашей информации, на листочках с заданиями, которые оказались у одиннадцатиклассника из Лиды до олимпиады, был почерк одного из учителей гродненской школы.
Власти озадачились гастарбайтерами. Почти 93 тысячи белорусов в первом квартале этого года трудились за границей, гласит статистика. Основное число трудовых мигрантов по-прежнему едет на заработки в Россию. Отметим, что данные тех стран, в которые едут работать белорусы, по числу трудовых мигрантов из нашей страны отличаются, как правило, в большую сторону.
Знакомьтесь, это Коля, ему 14 лет. Он как-то приходил к нам в редакцию, чтобы объяснить, что такое блокчейн (и объяснял доступно). Школьник ассистирует преподавателю — своему отцу — на курсе «Технология блокчейн и ее приложения». Да-да, он учит магистрантов БГУ. А еще парень любит писать музыку, играть в футбол, ходить в кино, а учится он дома. Вот такой крутой подросток.
В феврале в Беларусь приехал «на контракт» первый футболист из Исландии. Его зовут Виллюм Тор Виллюмссон. Ему 20 лет. Он игрок БАТЭ. Мы взяли у него интервью. Он рассказал про адаптацию на новом месте, раскрыл секрет успеха сборной Исландии, поведал про конкуренцию с Глебом и симпатии к ЦСКА, а также предположил, что у него общего с Тором из киновселенной «Марвел».
Интересные новости из регионов. В начале года мы рассказывали, что в Пружанском районе кто-то избил собаку до полусмерти и оставил, привязав к дереву. Так вот зоозащитники сами нашли и «сдали» в милицию этого человека. Выяснилось, что бывший хозяин собаки переехал на новое место, а пса отдал в «добрые руки». В новом доме пес укусил жену своего владельца. Тот вывез пса в лес, избил и оставил под деревом. Рабочие и собственник здания в центре ГродноГродно клад">получили законное вознаграждение за клад, который нашли в 2018 году. Каждый получил по 5070 рублей.
Какая жуткая ситуация. В Минске квартира сгорела из-за строительного мусора под окном. Хозяйка квартиры обращалась к строителям, которые делали ремонт у соседей, в ЖЭС. Ее попросили ждать до субботы. Но до субботы случился пожар, женщина и ее мать только и успели выскочить из помещения в ночных сорочках. Кто виноват? Как восстанавливать квартиру?