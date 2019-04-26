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Ряды «Почетных доноров» пополнились

27.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Заведующий станцией переливания крови Герасименок Александр Сергеевич вручил награды и памятные подарки тринадцати донорам, выразив при этом им огромную благодарность за вклад в сохранение жизни и здоровье людей.

В этом году уже 42 донора отмечены данным знаком отличия.

Со стороны почетных доноров выступила Статкевич Ирина Анатольевна: «Спасибо сотрудникам станции за теплое и внимательное отношение. Благодаря этому мы всегда чувствуем себя комфортно и безопасно во время процедуры кроводачи. Приятно осознавать, что наша кровь помогла спасти кому-то жизнь».

 
 
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