Ряды «Почетных доноров» пополнились

Источник материала: Единство

Заведующий станцией переливания крови Герасименок Александр Сергеевич вручил награды и памятные подарки тринадцати донорам, выразив при этом им огромную благодарность за вклад в сохранение жизни и здоровье людей.

В этом году уже 42 донора отмечены данным знаком отличия.

Со стороны почетных доноров выступила Статкевич Ирина Анатольевна: «Спасибо сотрудникам станции за теплое и внимательное отношение. Благодаря этому мы всегда чувствуем себя комфортно и безопасно во время процедуры кроводачи. Приятно осознавать, что наша кровь помогла спасти кому-то жизнь».