Домашнее насилие: почему женщина превращается в жертву?

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Проблема насилия в семье является комплексной и по своим последствиям, и по причинам, которые рождают такой вид жестокости. Домашнее насилие не избирает своих жертв в каких-либо определённых социальных или этнических группах, оно присутствует в семьях разных слоёв населения.

Хотя любой человек может страдать от насильственных действий, чаще всего жертвами этого вида насилия становятся женщины. Особенно тяжёлые переживания выпадают на долю детей (которые могут быть не только жертвами, но и свидетелями агрессии со стороны взрослых), а также пожилых людей, инвалидов.

Если принимать во внимание статистику, то мы будем говорить о женщине-жертве насилия. Безусловно, испытать насилие может любая женщина, однако не каждая превращается в жертву. Жертвенному типу женщины противостоит независимая и самоуверенная женщина, которая умеет самостоятельно принимать решения и высоко оценивает возможность развиваться как самодостаточная личность.

Каждая личность уникальна, так же, как и семейная история. Причин, по которым женщина годами продолжает отношения с мужчиной, проявляющим в отношении неё насилие, много. Однако, по мнению специалистов, работающих по проблеме домашнего насилия, есть определённые факторы, которые способствуют превращению в жертву, определённые черты, которые свойственны всем женщинам, страдающим от жестокости со стороны партнёра.

Опыт насилия в детстве. Это зачастую пример матери, также терпевшей насилие от её отца. Инстинкт самосохранения и страх. Это самый верный способ держать жертву при себе, контролировать её. Насилие в семье часто сравнивают с долгосрочной пыткой, когда мужчина использует все возможности влияния на женщину, запугивает её (в том числе, совершить самоубийство), чтобы она от него не ушла. В результате чего жертва теряет волю и самосознание, её полностью подчиняют желаниям мучителя. Ощущая страх смерти, жертва готова на всё, лишь бы быть угодной агрессору и оставаться в живых. Психологи пришли к выводу, что подобная зависимость существует между заложниками и террористами. Воспитание детей в семье. Самооценка подрастающего человека формируется под влиянием окружающих его авторитетных людей. Если ребёнок всё время слышит, что он неаккуратен, глуп, ни с чем не справляется, то трудно ожидать превращения его в аккуратного, умного и старательного. Развитие личности у такого ребёнка будет формироваться под негативным влиянием и, скорее всего, вырастет человек с заниженной самооценкой, который ничего хорошего от жизни ожидать не будет. Затем женщина будет верить, что ни на что не годится, ведь агрессор станет ей это внушать. Традиционное представление о роли женщины и мужчины. Покорные и беспомощные женщины – это тип жертвы. Такие женщины воспитаны, чтобы быть покладистыми, нежными и терпеливыми, даже если муж-тиран. Соответственно, потенциальная жертва в семье ищет авторитарного мужа – сильного, решительного мужчину, который защитит, если придётся применить для этого силу. К сожалению, сильный и агрессивный мужчина в определённый момент может обратить эти качества против женщины. Недостаточное образование часто обуславливает и недостаток знаний о правилах общения, малый социальный опыт. Экономическая зависимость, жилищные проблемы. Многие женщины из-за отсутствия материальных средств не могут уйти от агрессивного мужа, с жертвенным терпением относятся к его пьянству, изменам. Порвать отношения, оказавшиеся насильственными, тем труднее, чем больше детей в семье. Сознание того, что женщина материально зависима от него, даёт мужчине смелость проявлять своё могущество, а также жестоко и цинично совершать насилие. Деньги дают власть, которая оправдывает любые действия агрессора. Эмоциональная зависимость, любовь. Как правило, даже агрессивные отношения развивались с взаимной любви. Мужчина, склонный к насилию, умело манипулирует женщиной и её чувствами. То низводит женщину в ад, где она опасается за свою жизнь, то возвышает до райского блаженства сожалениями о случившемся, проявлением страсти, подарками. Сильные противоречивые эмоции, которые не испытывают женщины с нормальными отношениями, ставят женщину-жертву в эмоциональную зависимость от мужчины, но они же постепенно разрушают не только её чувственность, но и способность анализировать и мыслить. Ответственность за детей. Зачастую женщина продолжает терпеть мужа-агрессора из-за желания, чтобы дети сохранили отца, ведь судьба детей чаще всего составляет главную заботу женщины. При этом она думает, что даже склонный к насилию отец важнее для детей, чем распавшаяся семья. Неуверенность в будущем. Семья доставляет много страданий, но развод может казаться женщине ещё более тяжёлым. Неизведанные страхи перед непривычным будущим пугают больше, чем опасные отношения. У некоторых женщин даже есть в оправдание афоризм – лучше жить в знакомом аду, чем оказаться на непонятном небе. Давление родителей, семьи, друзей. Не всегда посторонние и даже близкие люди могут рассмотреть тот ужас, который происходит в доме женщины. Женщина остаётся одинокой со своими проблемами, не находит поддержки в стремлении оставить «приятного мужа», развестись с «хорошим отцом своих детей». Ей советуют «поговорить с ним», «избегать ссор», «попробовать понять, что у него стресс», и вообще «всё пройдёт». Такие слова недооценивают насилие и ставят женщину в позицию виновной, когда она снова и снова сдаётся. С другой стороны, женщина может слышать и такие комментарии как «разводись», «я бы точно не жила с таким чудовищем» и т.п. Советчики ожидают от страдающей женщины быстрых решений, на которые она не готова, и тогда интерес к ней пропадает, и она снова остаётся без поддержки. Есть женщины, которые могут быстро порвать отношения с мужчиной, у других этот процесс занимает годы. Третьим не хватает и целой жизни… Религия. Часто препятствием для развода становятся религиозные взгляды женщины, по которым принято считать распад семьи «грехом» (даже несмотря на пережитый «грех» насилия). Жена, уверовавшая в мужа, как главного вершителя судеб в семье, оказывается в западне. Роль «спасательницы». Женщина, которая находится в данной роли, нуждается в мужчине, которого, как ей кажется, нужно перевоспитывать, спасать, например, от алкогольной (наркотической, игровой) зависимости. Только рядом с ним она чувствует себя нужной, благодетельницей человечества. Идеал самопожертвования поддерживает молчаливое согласие с насилием во имя исконных женских добродетелей. Надо вновь подчёркивать, что насилие не закончится в один прекрасный день, а напротив, имеет свойство с годами усугубляться. И покладистое терпение не решает проблемы насилия в семье. Иллюзорные надежды. В начале отношений женщина влюбляется в положительные черты характера мужчины. На первой стадии насилия она хочет по-прежнему верить, что рядом с ней всё тот же внимательный и нежный друг, она верит в победу добра. Она внушает себе, что всё образуется (муж бросит пить, найдёт работу и всё станет на свои места). Однако реальность показывает, что для прекращения насилия требуется, как минимум, осознание и признание проблемы, а также многолетнее вмешательство профессионалов. Отрицание имеющейся проблемы. Жена предпочитает верить, что в момент агрессии муж был пьян, болен, взбешен. Это было результатом разового умопомрачения, на самом деле, его истинный характер проявляется в доброте. Причина его поступка находится где-то в другом месте. Некоторые женщины предпочитают терпеть проявления насилия от 1 года до 20 и более лет, отказываются понимать серьёзность проблемы, пока не наступит критический момент, и не возникнет осознание угрозы для собственной жизни и жизни детей. Лояльность – существенный фактор сохранения в тайне того, что происходит в семье. Предполагается, что жена в любом случае сохраняет лояльность супругу, каким бы мерзавцем он ни был. Фоном этой лояльности служит христианская догма о браке, как о священном союзе, который продолжается до тех пор «пока смерть не разлучит супругов». К сожалению, смерть может наступить в результате многолетнего насилия одного супруга над другим. Виновником смерти может быть как мужчина, не рассчитавший свои силы в момент агрессии, так и женщина, отчаявшаяся спастись от насилия и решающая освободиться от него. Ответственность за происходящее в семье. Общество возложило на женщину обязанность отвечать за благополучие своей семьи, а также за счастливую и успешную жизнь своего мужа. Зачастую развод относят на счёт женщины, что служит «камнем в её огород». Жалостливость и сожаление. Традиционно женщине приписывается доброе и чуткое сердце. По воле долга, она сочувствует и своему мужу-насильнику, объясняя его поведение трудностями жизни и убеждая себя, что ему живётся намного трудней, чем ей. Стресс, физическое и духовное опустошение. Насилие вызывает у жертвы чувство стыда, вины и унижения, духовного бессилия и беспомощности. В результате многолетнего и постоянного насилия многие женщины страдают различными физическими синдромами, такими как головная боль, боль в суставах, нарушение сердечного ритма, плохое самочувствие. Безнадёжность и отчаяние могут привести к злоупотреблению алкоголем, зависимости от снотворных и успокоительных средств. Женщин часто посещают мысли о самоубийстве, и они могут делать попытки к этому. Всё это порождает у женщины ощущение, что одной ей не справиться со сложившейся ситуацией. Многочисленные страхи (остаться одной, потерять социальный статус, оказаться неудачницей и др.). Все эти страхи способствуют тому, что женщина не может найти в себе силы и изменить ситуацию.

Женщина - жертва насилия, как правило, постоянно боится за свою жизнь и жизнь своих близких. У нее развивается иррациональная вера во всемогущество и вездесущность насильника. Она боится, что нет такого способа, который бы защитил её, даже если милиция задержит обидчика (есть страх того, что он отомстит ей или близким). В действительности, если женщина будет активно пытаться разрешить ситуацию с привлечением всех возможных средств и организаций, способных оказать помощь, то ситуация будет успешно разрешена и женщина сможет защитить себя и своих близких. При этом ей следует быть настойчивой в осуществлении принятого решения и собирать все необходимые доказательства (например, пройти судебно-медицинскую экспертизу в случае физического или сексуального насилия).

Если женщина боится потерять детей, так как суд передаст опеку над ними мужу, необходимо получить грамотную юридическую консультацию. Как правило, дети остаются с матерями.

В некоторых случаях женщине необходимо осознать обязательность обращения в органы милиции, суд и посвящения некоторого количества людей, чья деятельность связана с разрешением именно этой проблемы, в свою историю. При этом женщине нужно помнить, что это лишь временная ситуация, через которую нужно пройти, чтобы достичь благополучия в своей жизни.

Когда женщина боится, что насилие усилится, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы обезопасить себя и своих родных. Самостоятельно или со специалистом разработать план безопасности в ситуации домашнего насилия и воспользоваться им в случае необходимости.

Безусловно, повторяющееся насилие постепенно меняет женщину, её чувства, мысли, самосознание. Потеряв способность адекватно оценивать саму себя и происходящее, жертва перестаёт видеть выход из положения. Но надо помнить о том, что каждый человек делает свой выбор сам. И о том, что любая трудная ситуация когда-нибудь разрешится, если с ней что-то делать. Станет ли сложная ситуация стимулом или ступором, проблемой или задачей, зависит от человека. В любом случае, насилию не может быть оправданий.

Выбирайте свой правильный путь, семью без насилия! Берегите себя и своих близких! Не молчите, обращайтесь за помощью к специалистам.

Анастасия Косова, психолог ГУ «ТЦСОН

Борисовского района»

Если Вы стали жертвой насилия в семье, у Вас есть возможность получить услугу временного приюта. Справки по телефону: 74 19 25 (понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00); 8(044) 557 16 06 (по будним дням с 8.00 до 17.00)

За экстренной психологической помощью Вы можете обратиться по «Телефону доверия»: 73 11 11 (8.00-13.00, 14.00-17.00, кроме субботы и воскресенья); 8(044) 557 16 06 (мобильный Велком, по будним дням с 8.00 до 17.00)

Вы также можете обратиться к психологу по электронной почте psi734554@mail.ru

Общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 (с 8.00 до 20.00).