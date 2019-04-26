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Налог на добавленную стоимость: новации 2019 года

27.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

  Так, в 2019 году объектами обложения НДС признаются отгрузка возвратной тары продавцом товара и ее возврат продавцу покупателем товара. В то же время начиная с 2019 года не признаются объектом обложения НДС:

  - безвозмездная передача имущества (работ, услуг) белорусским организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность по производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства (если полученное имущество (работы, услуги) используются для осуществления хозяйственной деятельности по производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства);

- безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая оплату счетов за такие объекты) бюджетным организациям здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта;

         - обороты по возмещению экспедитору клиентом по договору транспортной экспедиции сумм расходов по приобретению товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых при оказании услуг и указанных в договоре транспортной экспедиции, которые не покрываются вознаграждением экспедитора;

         - обороты по реализации имущества плательщиков, признанных банкротами, в процедуре ликвидационного производства.

  Важная новация введена для плательщиков, использующих труд инвалидов – для применения освобождения от НДС при реализации товаров (работ, услуг) исключено требование о наличии у таких субъектов сертификата, подтверждающего отнесение продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства. Напомним, что такая льгота является «сквозной».

  С 2019 года ставка НДС в размере 10% применяется не только в отношении реализации продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыбоводства, произведенной на территории Беларуси, но и при ввозе и (или) реализации на территории нашей республики аналогичной продукции, произведенной на территории государств – членов ЕАЭС. Кроме того, упрощен порядок подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0% при реализации экспортируемых транспортных услуг: если ранее для такого подтверждения следовало одновременно с налоговой декларацией по НДС представлять соответствующее приложение, то в настоящее время представление приложения налоговым законодательством не предусмотрено.

Некоторые изменения в порядке исчисления и уплаты НДС коснулись и плательщиков – индивидуальных предпринимателей. В частности, в текущем году скорректирован критерий признания индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС: если такие субъекты применяют общеустановленную систему налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц, то они признаются плательщиками НДС, если их выручка нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 белорусских рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки. Аналогичный критерий применяется и в отношении индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в отношении выручки от реализации, получаемой ими от коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), участниками, собственниками которых являются такие ИП и их близкие родственники. Если критерии выручки в 420 000 белорусских рублей не превышены, индивидуальные предприниматели вправе исчислять и уплачивать НДС.

Кроме того, если ранее при превышении критерия выручки (напомним, предприниматели в обязательном порядке исчисляли и уплачивали НДС, если их выручка за три предшествующих последовательных календарных месяца превышала 40 000 евро) индивидуальные предприниматели исчисляли НДС в течение 12 календарных месяцев подряд, то начиная с 2019 года – только до конца налогового периода (календарного года).

Также с 2019 года для индивидуальных предпринимателей – плательщиков НДС предусмотрена возможность определять момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в целях исчисления и уплаты НДС не только по дате их оплаты, но и по дате отгрузки независимо от даты поступления оплаты. Такое решение индивидуальные предприниматели оформляют письменно и применяют выбранный метод определения выручки до конца календарного года.

С порядком исчисления и уплаты НДС с учетом внесенных изменений и дополнений можно ознакомиться в журнале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Налоги Беларуси», а также на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by.

Отдел информационно-разъяснительной работы                                      
инспекции Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь по Борисовскому району.

 
 
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