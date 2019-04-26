Пожар на Ольманских болотах удалось потушить после нескольких суток борьбы с огнем

Источник материала: Tut.by

Удалось ликвидировать пожар на Ольманских болотах. Горение там продолжалось несколько суток, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Пожар на Ольманских болотах начался 23 апреля. Только за вчерашний день вертолеты МИ-8 авиации МЧС осуществили 77 сбросов воды. В 7.00 27 апреля пожар ликвидирован, сообщили спасатели. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.

Напомним, в стране ввели запреты на посещение лесов . Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется тут . Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар .