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Пожар на Ольманских болотах удалось потушить после нескольких суток борьбы с огнем

27.04.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удалось ликвидировать пожар на Ольманских болотах. Горение там продолжалось несколько суток, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Пожар на Ольманских болотах начался 23 апреля. Только за вчерашний день вертолеты МИ-8 авиации МЧС осуществили 77 сбросов воды. В 7.00 27 апреля пожар ликвидирован, сообщили спасатели. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.

Напомним, в стране ввели запреты на посещение лесов. Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется тут. Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар.

«Этот пожар еще тушим, а уже два новых на подходе». Как спасают Ольманские болота от огня

 
 
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В 7.00 27 апреля пожар ликвидирован, сообщили спасатели. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.
 
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