|
Пожар на Ольманских болотах удалось потушить после нескольких суток борьбы с огнем
27.04.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Удалось ликвидировать пожар на Ольманских болотах. Горение там продолжалось несколько суток,
Пожар на Ольманских болотах
За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.
Напомним, в стране
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 7.00 27 апреля пожар ликвидирован, сообщили спасатели. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)