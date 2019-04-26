Важные правила при подготовке к пасхальным праздникам

Источник материала: Газета Авангард





Совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи. Посещение церкви, приготовление традиционных блюд, посещение кладбища на Радуницу – обязательные мероприятия в праздничные дни. Чтобы подготовка к праздникам и само торжество были не только комфортными, но и безопасными, рассказываем о важных правилах, которые необходимо соблюдать обязательно.

В первую очередь, будьте осторожны при зажигании свечей в подсвечниках: закатывайте рукава одежды, крепко подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы избежать попадания на них огня. Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом со своей и вашей одеждой. Под свечой держите кусочек бумаги или носовой платок чтобы горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу. Также старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, которые держат в руках зажжённые свечи. Не стоит забывать об опасности зажженных свечей и дома. После того, как вы зажжёте церковную свечу, поставьте её в несгораемую подставку на значительном расстоянии от одежды и легковоспламеняющихся предметов. Не оставляйте зажженные свечи без присмотра.

При посещении кладбищ не бросайте на землю горящие спички и окурки, не оставляйте на освещённых солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Во время наведения порядка на территории кладбища не разводите костры и не сжигайте мусор. Если вы обнаружите пожар, позвоните в службу спасения по телефону 101 или 112. Не стоит даром тратить свои силы и здоровье на уже прилично разыгравшийся огонь.

Следуя этим простым правилам, вы обеспечите безопасность себе и окружающим. Никто и ни что не вправе омрачить день Великой радости, поэтому обязанностью каждого человека является соблюдение мер и правил пожарной безопасности.