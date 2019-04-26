В Минске ищут двух пропавших девочек

Источник материала: Tut.by

В Минске ищут двух пропавших 26 апреля девочек 11 и 13 лет, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милена Дужинская и Ирина Корзун около 16.00 26 апреля ушли из дома 54 на Партизанском проспекте в Минске и до сих пор их местонахождение не известно.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Приметы девочек:

Дужинская Милена — на вид около 11 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волос темно-русый до пояса. Была одета в темно-фиолетовую рубашку в клетку, брюки темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета (на каблуке «Сникерсы»).

Корзун Ирина — на вид около 13−14 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волосы темно-русые чуть ниже плеча. Была одета в черную байку, черные легинсы, синие кеды (верх матерчатый джинсовый). При себе могла иметь бежевый портфель.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочек или вы владеете какой-либо информацией в отношении них, просьба обратиться в милицию лично или по номерам телефонов: 2 394 175, +375−29−3560202, +375−29−8617902, +375−25−6019395, 102.