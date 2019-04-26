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Выплаты ветеранам

27.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан будет выплачена единовременная материальная помощь. Это следует из Указа № 118 «Об оказании единовременной материальной помощи», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 марта.

Как рассказала редакции начальник отдела пенсий, пособий и социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Екатерина Толстик, в нашем районе такую материальную помощь получат 59 человек. Четырем инвалидам, четырем участникам Великой Отечественной войны и одному принимавшему участие в разминировании территорий и объектов после освобождения предусмотрены выплаты в размере 1 500 рублей.  Пять семей военнослужащих и 45 бывших узников фашистских лагерей получат единовременную помощь в размере 650 рублей. Единовременная помощь, предусмотренная Указом № 118, будет выплачена в течение июня, но только самим получателям, подчеркивает специалист, родственники получателя после его смерти (если такое несчастье случится накануне) на эту помощь претендовать не могут.

 
 
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В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим...
 
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