Выплаты ветеранам

Источник материала: Радзiма

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан будет выплачена единовременная материальная помощь. Это следует из Указа № 118 «Об оказании единовременной материальной помощи», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 марта.

Как рассказала редакции начальник отдела пенсий, пособий и социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Екатерина Толстик, в нашем районе такую материальную помощь получат 59 человек. Четырем инвалидам, четырем участникам Великой Отечественной войны и одному принимавшему участие в разминировании территорий и объектов после освобождения предусмотрены выплаты в размере 1 500 рублей. Пять семей военнослужащих и 45 бывших узников фашистских лагерей получат единовременную помощь в размере 650 рублей. Единовременная помощь, предусмотренная Указом № 118, будет выплачена в течение июня, но только самим получателям, подчеркивает специалист, родственники получателя после его смерти (если такое несчастье случится накануне) на эту помощь претендовать не могут.