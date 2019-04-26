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«Обсуждаем со студентами Оксимирона и Бузову». На одной кафедре БГУКИ преподают пять молодых мужчин

27.04.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На кафедре менеджмента социально-культурной деятельности БГУКИ, вуза, который многие считают «женским», работает сразу пять молодых мужчин-преподавателей. Каждый из них пришел в культуру и образование по-разному, но точно осмысленно. TUT.BY встретился с пятеркой преподавателей и поговорил с ними о том, что приводит молодых и амбициозных в культуру и образование, как «Пошлая Молли» и модные рэперы помогают понять первокурсников, чему они учатся у своих студенток, а также что делать, когда они в тебя влюбляются. Кстати, попутно выяснили, кто круче: Гнойный или Оксимирон.

Знакомьтесь: Кирилл Лысак, Дмитрий Аврамчик, Дмитрий Матуйзо, Олег Барма и Виталий Монтик. Пардон, то есть Кирилл Федорович, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Юрьевич, Олег Анатольевич и Виталий Михайлович.

Студенты обращаются к ним по имени-отчеству, но это не значит, что их занятия проходят строго и по регламенту. Как и не означает, что в общении между ними слишком много неформальности. За пять-восемь лет работы в университете каждый из них научился выстраивать границы со студентами, держать внимание аудитории, наполнять занятия смыслами, практической значимостью и уважением друг к другу.

Дмитрий Аврамчик: «От местной чиновницы услышал: «Дима, если ты не поступишь, попадешь в детский дом»


Кто? Дмитрий Аврамчик
Как долго преподает? С 2013 года
Что преподает? Ведение культурно-досуговых программ, сценарное мастерство, режиссуру

Когда ему было 8 лет, он мечтал стать писателем или актером, когда учился в суворовском училище — юристом.

— Как я оказался в суворовском? Так сложилось. Когда заканчивал пятый класс, ко мне подошла классная руководительница. Она понимала, что у меня огромные проблемы в семье, поэтому предложила подать документы в суворовское. Мы это сделали.

Экзамены начинались в июле. А в июне произошло интересное: моих родителей лишили родительских прав. Перед тем как поехать на экзамены, от одной местной чиновницы я услышал: «Дима, если ты не поступишь, попадешь в детский дом». Шанса не поступить я себе не давал.

Но в конце третьего года обучения я не сдал физкультуру, не пересдал ее и после летних каникул. Академическая неуспеваемость стала официальной причиной отчисления. О неофициальной я узнал спустя десять лет на встрече нашего выпуска. Мой командир, который принимал это решение, долго извиняясь и делая мне комплименты, сказал, что я не совсем дисциплинированно себя вел, тем самым подрывал дисциплину коллектива.

После суворовского мне предстояло прийти в тот самый детский дом. Это был шок, я хорошо помню то ощущение. Даже пытался сбежать вместе с другом в Брест, наивно полагая, что уйду жить в Польшу. Спустя два дня нас вернули и в сопровождении доставили в детский дом в Старых Дорогах.

Две недели я учился в одном классе с ребятами из детского дома. Потом меня вызвал директор и предложил перейти в другой класс — лицейский, с профилем МВД.


В детском доме Дмитрий играл в КВН. Два года подряд его команда вырывала победу у всех школ района, в том числе у той, где учился известный кэвээнщик Андрей Скороход.

— Я шел по улице, а через дорогу девочки кричали, что любят меня, — улыбается Дмитрий. — После этих побед я вдруг стал кем-то вроде кумира для маленького города. Плюс много времени проводил во дворце культуры. Взрослые, которые там работали, постоянно твердили: «Дима, тебе только в университет культуры!» Я так и сделал.

Поступил на «Культурологию», успешно закончил университет, продолжил обучение в магистратуре — и начал преподавать.

— Сейчас я работаю на 0,25 ставки, хотя начинал с полной. Четверть ставки — это тот компромисс, который позволяет мне оставаться в университете. Больше времени уделять не могу, потому что занят в других мероприятиях: веду матчи «Динамо-Минск», различные корпоративы и государственные мероприятия. Но и уходить не хочу, потому что университет для меня — достаточно серьезная часть жизни.

О первых парах со студентами

— В первый раз как преподаватель я зашел в студенческую аудиторию, когда мне было 25 лет. Вместе со мной пришла коллега, она объяснила, кто я и зачем. Помню, накануне я провел какое-то мероприятие в «Минск-Арене» и всю пару рассказывал про него. По сути, отвечал на один объемный вопрос.


Небольшая разница в возрасте со студентами до сих помогает. С самого начала я не вел себя как сноб или мэтр. Я разговаривал и разговариваю с ними на понятном языке, иногда довольно резко и конкретно. Часто, если ты говоришь на понятном языке, студенты могут подумать, что ты как бы их друг. Например, подойти в коридоре и многозначительно сказать «приве-е-ет».

У нас «женский» университет, 90% в нем — девушки. Попытки позаигрывать, неформально пообщаться вначале были. Но когда ты выдерживаешь дистанцию, это становится понятно одному курсу. Они передают это следующему — и таким образом все знают, что подобные вещи не проходят. И тебе становится проще. Уже не нужно искать слов, чтобы дать понять человеку, что это не то место, где можно вести себя фривольно.

О том, влюблялись ли студентки

— Думаю, что такое случалось. Это же архетип культуры. Учитель и ученик — очень понятный штамп, который эксплуатируется в массовой культуре и запускает определенный мыслительный процесс. К тому же, в 17 лет девушки все еще склонны придумывать себе кумиров.

В женском коллективе, понятное дело, тебя будут рассматривать, снимать для сториз в Instagram, обсуждать, спишь ли ты со студентками. Кстати, нет, не сплю.


О том, чему учит общение со студентами

— Я замечал и продолжаю замечать в общении с некоторыми старшими коллегами, что они не всегда отдают себе отчет в том, что нынешний студент мыслит не так, как они. Из недавней практики: многие предполагают, что все студенты обязательно знают песни ДДТ, что им интересен условный Владимир Высоцкий.

Да, не все современные студенты читают тех поэтов и писателей, которых знают мои коллеги постарше. И они не слушают их музыку. В то время как многие преподаватели могут не подозревать о существовании условного Элджея или Тимы Белорусских.

Я сейчас никого не осуждаю и не раздаю оценки. Я просто говорю о том, что у людей разные интересы, и это нормально.

Мне самому не хочется отстать, перестать понимать, что актуально сегодня. Студенты — это прекрасный маркер, который показывает, что сейчас любят, смотрят, обсуждают. Студенческая молодежь цепляет самые актуальные тренды времени в любых сферах. Она самая быстрореагирующая аудитория и так же быстро забывающая.

Виталий Монтик: «Даже не думал, что задержусь в университете так долго»


Кто? Виталий Монтик
Как долго преподает? С 2011 года
Что преподает? Ведение культурно-досуговых программ, режиссуру, сценарное мастерство

Со сферой культуры Виталия Монтика связала сила любви.

— В школе была девушка, к которой я питал чувства. Она решила, что поедет поступать в Гродненский колледж искусств. Я отправился за ней.

Со временем чувства к девушке угасли, а вот в искусству только сильнее разгорелись. После окончания колледжа Виталий поступил в БГУКИ.

— Я не только не разочаровался в выбранной сфере — наоборот, утвердился, что это действительно то, чем хочу заниматься в будущем. Для этого поступил в университет на ту же специальность — режиссуру праздников и обрядов.

После этого последовала магистратура и приглашение работать преподавателем.

— На кафедру менеджмента социально-культурной деятельности я пришел в 2011 году, когда мне было 25 лет. Сейчас — 33. Даже не думал, что задержусь так долго.

Несмотря на то что параллельно я занимаюсь организацией пиротехнических шоу, основной своей деятельностью считаю университет. Это, может быть, приносит меньше средств, но больше всего — радости и ощущения своей нужности.

О первом занятии со студентами

— Было ощущение, будто я отправляюсь в космос и что в эту секунду беру на себя гигантскую ответственность. Да и волновался, потому что по возрасту не сильно отличался от своих студентов.

Каждая пара была для меня микрострессом, но за полгода все улетучилось. Коллеги помогали. Светлана Борисовна Мойсейчук — тот педагог, которая пригласила меня на кафедру и все время поддерживала. Она приложила немало сил, чтобы я как преподаватель состоялся и не задумал уйти.


О советах старших коллег, которые поразили

— Навсегда запомню слова Каминского Алексея Яковлевича. Он, к сожалению, ушел из жизни. Меня всегда поражала легкость его контакта с аудиторией. Он не выстраивал иерархию во взаимоотношениях со студентами и всегда говорил: «Я не только учу — я сам учусь от вас в разы больше». Раньше я не понимал, что он имел в виду. Сейчас — очень даже.

Главный совет, который он мне дал, — убери из головы категории «правильно/неправильно». И не бери материал, который в теории правильный, но который тебе самому не интересен. Будь честным. Будь проще. Разговаривай со студентами как со своими друзьями. Они не твои подчиненные.

О том, чему научила работа со студентами

— Быть искренним и не бояться ставить под сомнение всякий опыт и теорию, которые создали до тебя.

Для примера: если бы я был правильным-правильным преподавателем, то вряд ли бы позволил себе обсуждать со студентами творчество Фэйса, Фараона или Оксимирона. Но это позволяет понимать их — и они доверяют мне.

— А в баттле между Оксимироном и Гнойным вы были за кого?

— За Окси. Гнойный модный, но Оксимирон содержательнее.

После этого я послушал достаточно много композиций Оксимирона. У него очень ясная и точная позиция. Гнойный — это красивые слова, острые речевые и смысловые обороты, но они не связаны между собой в одно целое.

У Оксимирована каждая композиция — это цельное послание, которое исходит из его личного опыта.

О том, чего самому не хватало в учебе

— Наверное, не хватало поддержки со стороны преподавателей за пределами учебных занятий. Именно поэтому я позволяю себе в день, когда у меня по расписанию стоят всего две пары, провести в университете около 12 часов — с самого утра до позднего вечера. В это время они могут меня найти, обсудить свои идеи, планы. Да, моя семья не в восторге, но я понимаю, что это необходимо.

К слову, студенты могут позвонить мне и в 8 вечера, и в 10, и даже в воскресенье. И не потому, что они невоспитанные или не до конца понимают, как устроен этот мир. Нет, просто эту свободу установил я сам. Я им позволяю — и считаю, что это нормально.


О забавных ситуациях

— Однажды я встретился с друзьями, с которыми давно не виделся. Мы сидели в баре. И вдруг один из приятелей стал заигрывал с официанткой, они даже обменялись номерами телефонов на салфетках. Когда мы стали собираться по домам, а это было в часа два ночи, я попросил счет. И вдруг официантка ответила: «Да, Виталий Михайлович, сейчас все сделаем». Оказывается, это была одна из студенток. Стало неловко, ведь она могла слышать наш разговор! А напоследок еще и предложила: «Если хотите, могу вам позвонить и разбудить, чтобы вы не проспали пары». Я сказал что-то вроде «спасибо, у меня есть будильник», а сам хотел просто побыстрее сбежать.

Дмитрий Матуйзо: «Часто от студента зависит, получу ли я эту работу»


Кто? Дмитрий Матуйзо
Как долго преподает? С 2013 года
Что преподает? Менеджемент в сфере культуры, продюсирование в музыкальной сфере, ресурсную базу социокультурной деятельности

Сначала Дмитрия Матуйзо поступил на истфак БГУ, получил диплом и стал работать учителем в школе. Затем пошел учиться на заочное в БГУКИ, поступил в магистратуру, а потом и в аспирантуру.

Дмитрий — гитарист.

— В данный момент, как мне кажется, я там, где и должен быть. Именно здесь я могу совместить то, что люблю, — преподавание и музыку.


О методах самообразования

— Первое время объем знаний подводил, но с годами восполнялся. Я внимательно слушал студентов. Порой они говорят очень интересные вещи. Особенно, если ты работаешь с заочниками. Приезжающие специалисты часто рассказывают то, о чем ты нигде не прочтешь.

На каждое занятие я приношу чистый лист, на котором помечаю все интересное, что слышу от студентов. Бывает, нужно брать и второй.

О функции преподавателя

— Преподаватель вуза — это в первую очередь аккумулятор, который собирает знания из учебников, медиапространства, собственного опыта и опыта студентов.

Я, готовясь к занятиям, читаю статьи, интервью специалистов, смотрю видеоролики и т.д. Мне очень важно быть современным преподавателем, а не «желтым листиком», который в последнее время обновлял свои лекции лет 30 назад.

Интересуюсь у студентов, что бы им хотелось узнать, с чем они сталкиваются в своем практическом опыте. Если могу об этом рассказать сходу, рассказываю. Если нет, беру паузу и прихожу подготовленным на следующую пару. Я не стесняюсь сказать, что чего-то не знаю.


Об авторитете преподавателя

— Иерархия «преподаватель — студент» важна. Преподаватель должен быть авторитетом. В таком случае есть интерес к тому, что он говорит. Если же преподаватель превращается в равного собеседника, немного теряется ценность информации, которую он несет.

О моральном выборе

— Неоднократно попадал в такую ситуацию: сегодня я как преподаватель прихожу в аудиторию, а завтра как музыкант иду куда-то играть и встречаю одного из своих студентов в качестве арт-директора.

Часто от него зависит, получу ли я эту работу. Соблазн договориться — поставить ему экзамен «автоматом» — есть. Но ни разу я так не сделал. Иначе перейду внутри себя какую-то грань. Это даже не вопрос должностных обязанностей. Это — вопрос личной морали. Я хочу оказаться в каком-то клубе, потому что я хороший музыкант, в чем и должен убедить арт-директора. Убедить профессионализмом, а не зачетом или экзаменом.


Про зарплаты в образовании

— Считается, что в образовании мало мужчин, потому что заработки в этой сфере не позволяют им обеспечивать свою жизнь. Возможно, это так, но все зависит от конкретного человека.

Да, есть потолок, да, заработать большие деньги невозможно, но нормальные — вполне. Для этого нужно много сделать и многое пройти: заниматься наукой, получить должность.

Кирилл Лысак: «На одной из первых пар случайно назвал студента на «ты»


Кто? Кирилл Лысак
Как долго преподает? С 2015 года
Что преподает? Менеджмент в сфере культуры, основы менеджмента, инновационный менеджмент

Кирилл Лысак рос в семье докторов. Врачами работали его прадедушка, дедушка и бабушка, мама и ее сестра. Но Кирилл стал культурологом-менеджером. К выбору сына родители отнеслись с пониманием, рассказывает он.

— Специальность «культуролог-менеджер» звучала гордо. Элементарно понравилась своим названием. Подумал, что было бы круто получить специальные знания в области управления. Плюс хороший гуманитарный блок в любом случае пойдет на пользу.


После окончания университета Кирилл устроился в центр дополнительного образования, где проработал два года. Потом случилась стандартная история: магистратура и аспирантура.

— Я окончил университет с отличием, мне очень нравилась культурология. Продолжить обучение и занятие наукой было для меня логичным продолжением. В магистратуре считается нормальной практикой подменять своих научных руководителей. Тогда я и понял, что мне интересно приходить в аудиторию и общаться со студентами. Единственное, что хорошо запомнил со своих первых пар, — я случайно назвал студента на «ты». После этого меня как ударило током: стоп, так нельзя.


— В мои студенческие годы мне не всегда хватало содержательности, чтобы информация на заявленной лекции совпадала с названием курса или одной из его тем. Поэтому себе я поставил задачу быть максимально содержательным и понятным.

Сфера культуры, особенно массовой, интенсивно обновляется. И нужно постоянно следить за этим, чтобы дать фидбэк и рефлексию на происходящее, чтобы понимать, что интересно массовой аудитории, следить за трендами.

Понимая, что я преподаю и кому, свой досуг приходится проводить определенным образом: слушать «Пошлую Молли», смотреть «вДудя», следить за рэп-баттлами и даже клипами Ольги Бузовой. Я делал аналитику, чтобы не поверхностно обсудить этот феномен со студентами, а более глубоко. Потому что этот вопрос: «Почему она такая популярная?» задавался не один раз. И нужно искать ответы даже на такие вопросы.

Олег Барма: «Нравится, когда студенты задают каверзные вопросы»


Кто? Олег Барма
Как долго преподает? С 2013 года
Что преподает? Основы менеджмента, работу с научной информацией

О том, что он будет работать в сфере культуры, Олег Барма решил еще в школе. А точнее, когда в девятом классе начался курс по мировой художественной культуре.

Конкретный выбор пал на Могилевский библиотечный техникум. Тоже неспроста.

— Я родился в сельской местности, где не было большого количества социокультурных ресурсов. Библиотека была одним из мест, в котором можно было окунуться в другой мир.

Во время учебы в библиотечном техникуме Олег Барма был одним из немногих парней не только в группе, но и на потоке. Эта же история практически повторилась в Университете культуры и искусств, куда он поступил после окончания техникума.


— Здесь я встретил много «апантаных» людей, которые помогли мне сформировать иной взгляд на выбранную профессию. После окончания университета с отличием меня пригласили в магистратуру. Я даже не колебался, после поступил в аспирантуру и решил связать свое будущее с преподавательской деятельностью.

Далее последовало распределение на кафедру менеджмента социально-культурной деятельности.

— Признаюсь честно: поначалу было очень тяжело. Да, во время учебы нам преподавали блок управленческих дисциплин, и в дипломе у меня написано «Библиотекарь-библиограф. Менеджер», но полученных знаний не хватало, чтобы чувствовать себя уверенно в студенческой аудитории.

Поэтому я как первокурсник поднимал все свои конспекты, брал списки литературы по дисциплинам, начинал изучать материал. И мне это нравилось. Было приятно, когда в результате мне доверили такую дисциплину, как «Основы менеджмента».

— Мне нравится, когда студенты, особенно факультета заочного обучения, устраивают мне проверку, задают каверзные вопросы. Это помогает расти над собой, стремиться знать больше, становиться лучше. Спасибо и тем студентам, которые не соглашаются с моей точкой зрения. Потому что именно в дискуссиях рождается истина.


Об авторитете преподавателя и студентах

— Я всегда держу дистанцию со студентами. Могу с ними свободно общаться после занятий, переписываться в чатах, но в аудитории выдерживаю дистанцию. В аудитории я четко определяю: вы получаете знания, я — удовольствие от работы с вами.

Студенты — это самое мобильное поколение. Это те люди, которые очень чутко реагируют на изменения. И они хотят видеть эти же изменения в наших лекциях, тематике практических занятий.

Поэтому я сам читаю, использую информационно-образовательные ресурсы: «Постнаука», Arzamas и другие. С каждой группой у нас есть общий чат, в котором мы обмениваемся информацией. Часто использую его, чтобы привлечь внимание студентов к интересным мероприятиям и событиям.

Об атмосфере

— Многое в атмосфере на кафедре зависит от руководства. Думаю, мои коллеги присоединяться к этим словам: нам очень повезло с руководителем. Заведующая кафедрой Макарова Елена Александровна — это человек, который умеет найти подход к каждому. Она знает, кто на что способен, поэтому вряд ли подойдет ко мне с просьбой организовать мероприятие или написать сценарий. С этим она скорее обратиться к Виталию Михаловичу, а ко мне — по другим вопросам, например, с просьбой найти необходимую информацию. Она как дирижер, который умеет задать настроение и мелодию. Ведь все мы ищем свои темы, которые раскрывают нас как специалистов. Сейчас я не преподаю те дисциплины, с которых начинал свою преподавательскую деятельность. Елена Александровна четко видит, у кого к чему есть склонности и способности. Это важно и для нас, и для студентов, глаза которых горят, если у них занятия ведут заинтересованные преподаватели.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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TUT.BY встретился с пятеркой молодых преподавателей и обстоятельно поговорил с ними о многом: что приводит молодых и амбициозных в культуру и образование, почему...
 
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