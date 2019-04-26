Конюк о лесных пожарах: «Нарушители будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной»

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Беларуси предупредил об ответственности за нарушение противопожарного законодательства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Генеральная прокуратура держит ситуацию с пожарами в республике на контроле, — заявил TUT.BY генеральный прокурор Александр Конюк. — Нарушители противопожарного законодательства будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной.

Напомним, пожар на Ольманских болотах удалось ликвидировать только сегодня, 27 апреля, горение продолжалось несколько суток. Только за вчерашний день вертолеты МИ-8 авиации МЧС 77 раз сбрасывали воду. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.

В стране ввели запреты на посещение лесов . Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется тут . Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар .