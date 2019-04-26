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Конюк о лесных пожарах: «Нарушители будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной»
27.04.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Беларуси предупредил об ответственности за нарушение противопожарного законодательства.
— Генеральная прокуратура держит ситуацию с пожарами в республике на контроле, — заявил TUT.BY генеральный прокурор Александр Конюк. — Нарушители противопожарного законодательства будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной.
Напомним,
За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.
В стране
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Генпрокурор предупредил об ответственности за нарушение противопожарного законодательства.
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