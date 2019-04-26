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Грозы и до 25 градусов тепла прогнозируют в Беларуси 28 апреля
27.04.2019 11:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно по южной половине Беларуси 28 апреля пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7 градусов. В середине дня воздух прогреется до 19-25, местами будет 15-18 градусов.-0-
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно по южной половине Беларуси 28 апреля пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили...
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