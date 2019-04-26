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На ж/д вокзале в Минске к 75-летию победы появилась «лестница освобождения Беларуси»
27.04.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В здании железнодорожного вокзала в Минске к 75-летию победы появилась «лестница освобождения Беларуси». Фотографии в редакцию прислала наша
Также на первом этаже здания недалеко от входа установили большой календарь с датой 3 июля 1944 года — днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. На вокзале TUT.BY сообщили, что надписи на лестнице и календарь появились буквально несколько дней назад.
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Также на первом этаже здания недалеко от входа установили большой календарь с датой 3 июля 1944 года
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