На ж/д вокзале в Минске к 75-летию победы появилась «лестница освобождения Беларуси»

Источник материала: Tut.by

В здании железнодорожного вокзала в Минске к 75-летию победы появилась «лестница освобождения Беларуси». Фотографии в редакцию прислала наша читательница .



Фото предоставлено читательницей TUT.BY

Также на первом этаже здания недалеко от входа установили большой календарь с датой 3 июля 1944 года — днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. На вокзале TUT.BY сообщили, что надписи на лестнице и календарь появились буквально несколько дней назад.



Фото предоставлено читательницей TUT.BY