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Генпрокуратура держит ситуацию с лесными пожарами на контроле

27.04.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Генпрокуратура держит ситуацию с лесными пожарами на контроле
Фото из архива

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура держит ситуацию с лесными пожарами в Беларуси на контроле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.

В отношении нарушителей противопожарных норм могут быть возбуждены уголовные дела.

В частности, сегодня утром удалось ликвидировать пожар на территории Вильемского лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области, который продолжался несколько суток. За 26 апреля вертолеты Ми-8 авиации МЧС осуществили 77 сбросов воды.

По оперативным данным, всего за прошедшие сутки ликвидированы восемь лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных (4 га) и 25 пожаров травы и кустарников (13 га).

По данным онлайн-карты Министерства лесного хозяйства, в 117 районах страны введены запреты и ограничения на посещение лесов. "Это крайняя, но эффективная мера. Если все люди последуют запрету, то и без того напряженная обстановка не станет критической", - отметили ранее в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура держит ситуацию с лесными пожарами в Беларуси на контроле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на генпрокурора...
 
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