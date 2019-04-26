Минобразования о ситуации с олимпиадой по географии: уволен один из разработчиков заданий

Источник материала: БелТА

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уволен один из разработчиков олимпиадных заданий по географии, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Минобразования по поводу ситуации, возникшей на республиканской олимпиаде по географии, пояснило: установлена утечка информации от одного из разработчиков олимпиадных заданий. Он уволен по статье. Фамилия разработчика не указывается, так как прокуратурой проводится проверка.

В министерстве добавили, что фамилии учителей, причастных к передаче информации участникам олимпиады, не называются по этическим причинам.

Также сообщается, что уже разработан новый механизм с более высокой защитой олимпиадных заданий и устранением субъективного фактора при их подготовке.-0-