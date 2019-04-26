Скоро длинные выходные. Куда еще можно успеть уехать отдохнуть - в Беларуси и за границей

Источник материала: Tut.by

С 5 по 9 мая белорусы отдыхают. И эти дни, как никогда важно провести так, чтобы заряда бодрости хватило как минимум до отпуска. Если вы опомнились в последний момент и начали искать что-то только сейчас, придется вас разочаровать: интересных вариантов осталось мало. Но шанс хорошо отдохнуть все-таки есть.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В популярных санаториях мест уже практически нет

В санатории «Юность» под Минском на длинные майские выходные с 5 по 9 мая уже все раскуплено. Причем, там говорят, что все уже было забронировано на этот период еще 1,5−2 месяца назад и в основном россиянами. Дело в том, что длинные выходные у белорусов совпадают с выходными в России, причем у соседей выходных больше. Они отдыхают с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. С 6 по 8 мая россияне работают.



В санатории «Юность». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У санатория практически всегда почти 100% загрузка. Даты популярные — и на них абсолютно все уже продано. На майские не было уже ничего 1,5−2 месяца назад. В основном, все раскупили россияне, их 70−80% среди отдыхающих, и они приезжают на 10−14 ночей с захватом этих дат, — объясняют в санатории.

Большой выбор номеров номеров появится только с 9 мая. Но, например, если люди захотят взять антистрессовую программу на четыре ночи, а ее на меньший период взять нельзя, то возможность будет только с 11 мая. В программу входят спа-процедуры, а загрузка спа-комплекса до этой даты высокая.

На длинные майские выходные в санатории есть пару номеров на сутки с 5 по 6 мая. Это номера «сингл», «полулюкс» и «люкс». Цены — от 103 до 121 рублей в сутки за человека, включая четырехразовое питание. В день отдыхающий два часа может поплавать в бассейне и воспользоваться аквазоной, час позаниматься в тренажерном зале, пройти консультацию врача. Медицинские процедуры в стоимость не включены.



Фотография носит иллюстративный характер и не имеет отношения к санаториям, упомянутым в тексте. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В санатории «Альфа Радон» в Дятловском районе Гродненской области в период с 5 по 9 мая еще осталось несколько вариантов для размещения, но их не много и они не самые дешевые.

Как рассказали в санатории, есть свободные номера категории Connective. Это две смежные комнаты, которые напоминают студию. Как правило, они предназначены для размещения семей. В каждой из двух комнат могут жить по три человека, например, мама, папа и ребенок. Стоимость проживания в номере будет зависеть от количества проживающих и того, это взрослый или ребенок.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Если приезжает шесть человек, например, четверо взрослых и двое детей, то для одного взрослого сутки в таком номере обойдутся в 173 рубля. В цену входит трехразовое питание, посещение аквазоны, сауна, хамам, контрастные ванны, тренажерный зал, фитотерапия, консультация врача и оздоровительная гимнастика.

Один из недорогих вариантов — размещение в двухместном номере Standart Plus. Отдохнуть там с 5 по 9 мая будет стоить 1317 рублей на двоих за четыре ночи. В стоимость входят трехразовое питание по системе «шведский стол», бассейн, сауны, ванны и другое.

В санатории «Озерный», недалеко от Гродно, на длинные выходные в мае тоже нет мест. Причем, там говорят, что некоторые бронировали места на эти даты еще в январе, и эти даты в мае всегда пользуются спросом. Хороший выбор номеров будет только, если бронировать номера, начиная со второй половины августа.



Санаторий «Озерный». Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В оздоровительном комплексе «Ислочь-парк» в Воложинском районе на длинные майские выходные свободных мест тоже уже нет.

В санатории «Приозерный» на озере Нарочь тоже почти не осталось свободных мест на эти даты. Причем номера на даты с 1 по 8 мая разобрали еще три недели назад. И сейчас есть номера только с 8 мая или возможность проживать в коттедже со 2 мая. В санатории такой ажиотаж в том числе связывают с тем, что у белорусов в этот раз пять выходных подряд, что бывает редко, и люди стараются их использовать с пользой. В целом в санатории среди гостей 60% составляют белорусы, 40% — россияне.



Нарочь. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

В коттедже, говорят в санатории, могут поселиться четыре человека. Если туристы едут с детьми, то вполне реально разместить и больше людей. Сутки в нем с трехразовым питанием обойдутся в 97 рублей на человека. Коттедж — это самый дорогой вариант проживания в санатории. Если человек бронирует его больше, чем на сутки, то в сумму входит одно посещение бассейна и тренажерного зала.

В целом проживание в санатории с питанием стоит от 65 рублей в сутки.

В нацпарках можно провести сутки по цене от 37 рублей на двоих

На базах отдыха национального парка «Браславские озера» места для туристов на длинные выходные есть. Например, на той же базе отдыха «Дривяты», которая находится в самом городе Браслав, можно найти что-то с 6 мая на сумму от 62 рублей. Столько стоит проживание в однокомнатном двухместном номере на двоих. Как пояснили в отделе туризма нацпарка, трехразовое питание нужно оплачивать дополнительно, оно обойдется примерно в 25 рублей в сутки.



Браслав. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На территории еще одной базы отдыха нацпарка «Золово» находится бывшая резиденция Александра Лукашенко. С 5 мая здесь тоже есть свободные места. Размещение в двухместном номере коттеджа будет стоить от 37 рублей в сутки на двоих. Еду также можно заказать и оплатить дополнительно, цена трехразового питания та же — около 25 рублей.



Браславские озера. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть места и на базе отдыха «Леошки», которая находится на берегу одного из самых чистых озер в стране — Волос Северный. Здесь размещение возможно с 1 мая, и оно обойдется в сумму примерно от 41 рубля на двоих без питания.

В национальном парке «Припятский» недалеко от Турова на длинные майские праздники остались только номера категории «люкс». Проживание с завтраком в таком номере на одного стоит 94 рубля 30 копеек, за двоих гостей придется заплатить 133 рубля 20 копеек. В нацпарке говорят, что в это время к ним приезжает много туристов, интересующихся экологической темой, поэтому почти все номера уже заняты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Этот нацпарк славится своим сафари. Оно выглядит так: на специальном полуоткрытом паровозике люди могут проехаться по парку и насладиться не только пейзажами, но и увидеть животных. Билет на сафари для взрослого стоит 8 рублей, для детей — 6 рублей. Однако, чтобы на такую сафари-прогулку попасть, надо хотя бы за день ее забронировать в отделе туризма нацпарка.

В Березинском биосферном заповедники на длинные майские выходные из всех вариантов остался только один свободный номер, и это «делюкс» в гостинице «Сергуч». Это двухкомнатный номер: в одной комнате двуспальная кровать, во второй — раскладной диван. Размещение там обойдется в 100 рублей в сутки на двоих с завтраком. Если люди приезжают на отдых в заповедник, то могут здесь, как нигде, насладиться природой. Поесть можно в местных ресторанах: один из них есть в самой гостинице «Сергуч».

Выходные в Литве: места в санаториях еще есть, но нужна виза

Если есть шенгенская виза, то на длинные выходные можно съездить в Друскининкай, Палангу или Вильнюс.

Например, санаторий «Egle» в Друскининкае предлагает мини-программу санаторного лечения. На период с 5 по 9 мая в наличии есть мини-двухместные, двухместные и двухкомнатные люксы. Система бронирования на сайте санатория за четыре ночи в мини-двухместном номере предлагает заплатить 480 евро (около 1129 рублей) на одного. В стоимость входит трехразовое питание по системе шведский стол, консультация врача, до трех лечебных процедур в день, бассейн.



Друскининкай. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В друскининкайском филиале комплекса SPAVILNIUS на эти даты также можно найти свободный номер. Причем в наличии много вариантов: от одноместного до апартаментов. Например, если выбрать на период с 5 по 9 мая антистрессовую SPA-программу и проживание в одноместном номере с двухразовым питанием, то тур обойдется в 410 евро (около 964 рублей). В эту стоимость также входят консультация врача, бани, тренажеры, массажи, минеральная вода, зарядка в зале и бассейне, музыкальная терапия и детоксикационная процедура.

Дорога из Минска до Друскининкая обойдется в сумму от 17 рублей. Билет на маршрутку до Гродно — от 11 до 13,97 рублей. Время в дороге — четыре часа. Из Гродно до Друскининкая билет на автобус стоит шесть−девять рублей в зависимости от рейса, дорога займет около двух часов с прохождением границы.

Еще один вариант отдыха в Литве на длинные выходные — Паланга. Там есть и море, и лес, где можно совершать неторопливые прогулки. Например, четыре ночи с 5 мая в санатории Gradiali в двухместном номере обойдутся в 344 евро (примерно 809 рублей) на одного, а в одноместном — 248 евро (примерно 583 рубля). В стоимость входит завтрак, тренажерный зал, бассейн, баня.



Паланга. Фото: pixabay.com

Снять квартиру в Паланге на сервисе airbnb можно в период с 5 по 9 мая примерно за 40−50 евро (около 94−118 рублей) в сутки.

Доехать до Паланги реально с пересадкой в Вильнюсе. До него из Минска ходит поезд, билет в одну сторону в сидячем вагоне из доступных 26 апреля на 5 мая и более-менее комфортных стоит от 35,65 рублей (около 15 евро). Из литовской столицы в Палангу удобнее всего добираться на автобусе. Дорога займет около 4,5 часа, цена билета — около 55 рублей (примерно 24 евро).

На длинные выходные можно съездить и в Вильнюс: погулять по городу, походить по магазинам и попробовать блюда местной кухни. Дорога туда на автобусе Минсктранса стоит от 22 до 24 рублей, на поезд — от 35,65 рублей за место. На поезда 5 мая на 7.35 и 8.13 билетов уже нет.



Вильнюс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Снять квартиру в Вильнюсе на сервисе airbnb можно в период с 5 по 9 мая в районе 30−40 евро (около 71−94 рублей) в сутки.

В Украину: с билетами на 5 мая может быть напряженка

Использовать выходные можно и на поездку в Киев и Львов. Правда, на 5 мая билетов на поезд из Минска до Киева уже почти не осталось. Место в плацкарте стоит 76,12 рублей, но по данным на вечер 26 апреля, осталось всего два таких билета на 5 мая. Билеты в экономклассе на рейсы Belavia Минск — Киев — Минск на 5 и 9 мая могут обойтись примерно в 440 рублей, и они пока есть в наличии.

Квартиры в Киеве на сервисе airbnb на эти даты предлагают примерно за 30 евро (около 71 рубля) в сутки.

На поезд до Львова 5 мая билетов уже нет, но есть на 7 мая. Билет в плацкарте стоит 59,16 рублей. За билеты Belavia в экономклассе туда-обратно на даты 5−9 мая придется заплатить чуть более 624 рублей. Квартиру во Львове можно снять за 30−40 евро (около 71−94 рублей) в сутки.

В Санкт-Петербург или Москву: в купе или бизнес-классом

Если вы давно не были в Санкт-Петербурге или Москве, то и туда вполне можно съездить на длинные выходные.

В Москву на 5 мая остались только купейные места в некоторых поездах, стоят они от 167,58 рублей. В Санкт-Петербург — тоже в остатках они же, и стоит билет 191,42 рублей в одном направлении.

Belavia на 5 мая предлагает в Москву билеты только в бизнес-классе. А стоят они примерно от 750 рублей. В Санкт-Петербург на эту дату еще есть эконом — ночной рейс стоит от 311 рублей в одну сторону.

Квартиры в Москве на сервисе airbnb на эти даты предлагают примерно за 30−40 евро (около 71−94 рублей) в сутки, в Санкт-Петербурге — ситуация та же.

*Все цены актуальны по состоянию на 26 апреля.