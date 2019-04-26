Сегодня, 27 апреля Мирский замок посетила делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития, которая приехала с рабочим визитом в нашу страну.
Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ
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Делегация из Кувейтского фонда арабского экономического развития посетила Мирский замок (фото)
27.04.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
Сегодня, 27 апреля Мирский замок посетила делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития, которая приехала с рабочим визитом в нашу страну.
Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ
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Сегодня, 27 апреля Мирский замок посетила делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития, которая приехала с рабочим визитом в нашу страну.
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