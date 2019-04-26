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В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года

27.04.2019 14:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года
Фото из архива

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Самая высокая температура 26 апреля 2019 года зарегистрирована в Бресте, где воздух прогрелся до 27,8 градуса. Таким образом, побит рекорд 1993 года: тогда максимум был в Гродно (плюс 26 градусов). Жарким выдался также 26 апреля 1993 года в Бресте (25,7 градуса) и 1957 года в Житковичах, когда температура воздуха достигала 25,9 градуса выше нуля.

Вчера в Волковыске максимальная температура составила плюс 25,6 градуса, в Высоком - 26,7, Дрогичине - 26,8, Пинске - 26,6 градуса.-0-

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по...
 
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