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В настоящее время на государственном учёте в Пинском районе находится 61 воинское захоронение
27.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сессией районного Совета депутатов утвержден комплекс мероприятий по реализации Государственной программы на 2019-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн в Пинском районе.
Основные направления работы по выполнению программы включают:
В настоящее время на государственном учете в Пинском районе находится 61 воинское захоронение, где покоится 47 969 погибших. На ремонт и поддержание памятников и надмогильных сооружений в надлежащем состоянии требуется более 22 тысяч рублей. Сведения о 16 677 погибших увековечены и внесены в паспорта воинских захоронений, автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь», их имена нанесены на надмогильные плиты.
Неизвестными числятся 31 292 захороненных. Это обусловлено тем, что в послевоенные годы при укрупнении воинских захоронений и переносе останков погибших из одиночных и небольших групповых захоронений в братские могилы отсутствовал единый координирующий орган, который осуществлял бы учет перезахоронений, контроль за их документальным сопровождением.
В настоящее время развитие информационных технологий, предоставляющих доступ исследователям к архивным документам, позволяет проводить работу не только по поиску неучтенных воинских захоронений, но и устанавливать информацию о погибших, которые числятся в воинских захоронениях как неизвестные.
На реализацию комплексного плана будут направляться бюджетные средства и внебюджетные источники.
Екатерина МАЙСКАЯ.
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