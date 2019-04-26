В настоящее время на государственном учёте в Пинском районе находится 61 воинское захоронение

Источник материала: Полесская правда

Сессией районного Совета депутатов утвержден комплекс мероприятий по реализации Государственной программы на 2019-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн в Пинском районе.

Основные направления работы по выполнению программы включают:

учет воинских захоронений и захоронений жертв войн,

обеспечение сохранности воинских захоронений и захоронений жертв войн,

установление и сохранение сведений о погибших и пропавших без вести,

выявление неучтенных воинских захоронений,

оказание содействия в организации и проведении полевых поисковых работ,

обеспечение доступа людей к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения,

выполнение международных договоров и обязательств Республики Беларусь в военно-мемориальной сфере,

и главное – это гражданско-патриотическое воспитание.

В настоящее время на государственном учете в Пинском районе находится 61 воинское захоронение, где покоится 47 969 погибших. На ремонт и поддержание памятников и надмогильных сооружений в надлежащем состоянии требуется более 22 тысяч рублей. Сведения о 16 677 погибших увековечены и внесены в паспорта воинских захоронений, автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь», их имена нанесены на надмогильные плиты.

Неизвестными числятся 31 292 захороненных. Это обусловлено тем, что в послевоенные годы при укрупнении воинских захоронений и переносе останков погибших из одиночных и небольших групповых захоронений в братские могилы отсутствовал единый координирующий орган, который осуществлял бы учет перезахоронений, контроль за их документальным сопровождением.

В настоящее время развитие информационных технологий, предоставляющих доступ исследователям к архивным документам, позволяет проводить работу не только по поиску неучтенных воинских захоронений, но и устанавливать информацию о погибших, которые числятся в воинских захоронениях как неизвестные.

На реализацию комплексного плана будут направляться бюджетные средства и внебюджетные источники.

Екатерина МАЙСКАЯ.