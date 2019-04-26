ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В настоящее время на государственном учёте в Пинском районе находится 61 воинское захоронение

27.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В настоящее время на государственном учёте в Пинском районе находится 61 воинское захоронениеСессией районного Совета депутатов утвержден комплекс мероприятий по реализации Государственной программы на 2019-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн в Пинском районе.

Основные направления работы по выполнению программы включают:

  • учет воинских захоронений и захоронений жертв войн,
  • обеспечение сохранности воинских захоронений и захоронений жертв войн,
  • установление и сохранение сведений о погибших и пропавших без вести,
  • выявление неучтенных воинских захоронений,
  • оказание содействия в организации и проведении полевых поисковых работ,
  • обеспечение доступа людей к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения,
  • выполнение международных договоров и обязательств Республики Беларусь в военно-мемориальной сфере,
  • и главное – это гражданско-патриотическое воспитание.

В настоящее время на государственном учете в Пинском районе находится 61 воинское захоронение, где покоится 47 969 погибших. На ремонт и поддержание памятников и надмогильных сооружений в надлежащем состоянии требуется  более 22 тысяч рублей. Сведения о 16 677 погибших увековечены и внесены в паспорта воинских захоронений, автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь», их имена нанесены на надмогильные плиты.

Неизвестными числятся 31 292 захороненных. Это обусловлено тем, что в послевоенные годы при укрупнении воинских захоронений и переносе останков погибших из одиночных и небольших групповых захоронений в братские могилы отсутствовал единый координирующий орган, который осуществлял бы учет перезахоронений, контроль за их документальным сопровождением.

В настоящее время развитие информационных технологий, предоставляющих доступ исследователям к архивным документам, позволяет проводить работу не только по поиску неучтенных воинских захоронений, но и устанавливать информацию о погибших, которые числятся в воинских захоронениях как неизвестные.

На реализацию комплексного плана будут направляться бюджетные средства и внебюджетные источники.

Екатерина МАЙСКАЯ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинске байкер и его пассажирка пострадали в ДТП с «Ауди» (видео)
Велосезон в Пинске традиционно откроется массовым велопробегом по городским улицам »
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика