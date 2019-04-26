В Витебской области введён запрет на посещение лесов

Источник материала: Герой працы



26 апреля в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории всей области введен запрет на посещение лесов.

Главная причина введения запрета – это высокий класс пожарной опасности из-за жаркой погоды. Введение запрета подразумевает полный отказ от прогулок и отдыха в лесу.

МЧС напоминает, что в соответствии со статьей 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, гражданин нарушивший запрет на посещение лесов будет привлечен к административной ответственности, в виде штрафа до 25 базовых величин.