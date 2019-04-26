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В Витебской области введён запрет на посещение лесов

27.04.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

В Витебской области введён запрет на посещение лесов
26 апреля в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории всей области введен запрет на посещение лесов.

Главная причина введения запрета – это высокий класс пожарной опасности из-за жаркой погоды. Введение запрета подразумевает полный отказ от прогулок и отдыха в лесу.

МЧС напоминает, что в соответствии со статьей 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, гражданин нарушивший запрет на посещение лесов будет привлечен к административной ответственности, в виде штрафа до 25 базовых величин.

 
 
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26 апреля в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории всей области введен запрет на посещение лесов. Главная причина введения запрета – это...
 
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