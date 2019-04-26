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В Бресте задержан противник строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк

27.04.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте снова задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Бекалюка 27 апреля около 11.30 на одной из улиц города. «Предположительно, причиной задержания Бекалюка стал административный процесс по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), который ведется в отношении него, — дополнил правозащитник. — Адвокат приехал в Ленинский РОВД, и там ему заявили, что Бекалюка у них нет. По данным на 13.10, местонахождение активиста не установлено. Фактически это насильственное исчезновение. Сотрудники правоохранительных органов задерживают человека и скрывают, где его содержат».

Кисляк напомнил, что с начала апреля это четвертое задержание активиста. 7 апреля Бекалюка задержали в Ленинском РОВД, куда вызвали повесткой, 14 апреля — на площади Ленина в Бресте, где в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. 15 апреля — в здании суда Ленинского района Бреста, куда активист пришел по повестке. Два последних раза Бекалюка доставляли в Ленинский РОВД, там ему становилось плохо, и скорая помощь увозила его в больницу.

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Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Его планируют запустить в мае. На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

25 апреля этого года в Администрацию президента передано новое коллективное обращение противников строительства аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте снова задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.
 
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