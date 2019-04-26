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В Беларуси 26 апреля обновлён температурный максимум за последние 26 лет

27.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси 26 апреля обновлён температурный максимум за последние 26 лет
В Беларуси 26 апреля была зафиксирована самая высокая температура воздуха с 1993 года. Об этом сообщили на сайте ОНТ.

Столбик термометра преодолел отметку +27,8 °С. Рекорд был установлен в Бресте.

Последнее температурное достижение природы продержалось 26 лет. Тогда в Гродно была зафиксирована температура +26°С. Кроме этого, данные о температурных рекордах обновились в Дрогичене (+26,8°С), Высоком (+26,7°С) и Пинске (+26,6°С).

В 2019 году среднесуточная температура на 2-7°С выше нормы.

По информации Белгидромета, в настоящее время на реках наблюдается, в основном, спад уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки. Температура воды в реках и водоёмах повысилась и составляет от 8,2°С до 13°С. В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды приблизится к отметке, лимитирующей судоходство. На Немане у д.Белица и г.Гродно, Березине у г.Светлогорск, Соже у г.Кричев и г.Гомель, а также на отдельных притоках Западной Двины, Западного Буга и Припяти уровни воды опустятся ниже многолетних минимальных уровней воды за апрель.

По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля ночью местами, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем +15…+20°С, местами воздух прогреется до +21…+24°С.

В понедельник станет прохладнее, дожди пройдут лишь в ночные и утренние часы, днем сохранится преимущественно сухая погода. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С,  днем +12…+17°С, местами до +19°С.

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