В Беларуси 26 апреля обновлён температурный максимум за последние 26 лет

В Беларуси 26 апреля была зафиксирована самая высокая температура воздуха с 1993 года. Об этом сообщили на сайте
Столбик термометра преодолел отметку +27,8 °С. Рекорд был установлен в Бресте.
Последнее температурное достижение природы продержалось 26 лет. Тогда в Гродно была зафиксирована температура +26°С. Кроме этого, данные о температурных рекордах обновились в Дрогичене (+26,8°С), Высоком (+26,7°С) и Пинске (+26,6°С).
В 2019 году среднесуточная температура на 2-7°С выше нормы.
По информации
По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля ночью местами, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем +15…+20°С, местами воздух прогреется до +21…+24°С.
В понедельник станет прохладнее, дожди пройдут лишь в ночные и утренние часы, днем сохранится преимущественно сухая погода. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем +12…+17°С, местами до +19°С.