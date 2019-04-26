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«Субботник – это добрая традиция»

27.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, был направлен на наведение порядка на каждом клочке земли нашей прекрасной Родины – Республики Беларусь. Активное участие в нем принял личный состав 3 гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72 гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Накануне были определены объекты, на которых предстояло ударно потрудится военнослужащим и гражданскому персоналу воинской части: приказарменная территория, на которой осуществлялась разбивка цветочных клумб, обустройство пешеходных дорожек на отведённых местах встречи военнослужащих срочной военной службы со своими родными и близкими. Самым главным объектом трудовых усилий должны были стать памятники в микрорайоне «Печи» - «Воинам-артиллеристам», «Воинам-интернационалистам», а также мемориальный комплекс «Аллея героев» - место, которое свято чтят не только военнослужащие учебного центра, но местные жители.

С самого утра работа «закипела»: военнослужащие штукатурили, красили элементы памятников, вскапывали клумбы и сажали цветы, укладывали тротуарную плитку. Бок о бок трудились офицеры и военнослужащие срочной военной службы, гражданский персонал делился опытом с более молодым поколением большой армейской семьи – сплочённым воинским коллективом.

Вместе с военнослужащими 3 гвардейской школы приняли участие в восстановлении памятников и трудовой коллектив дополнительного офиса № 502 города Борисова региональной Дирекции № 700 по городу Минску и Минской области открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк». Его руководитель, Ольга Станиславовна Ржеутская, отметила, что участие в Республиканском субботнике – давняя и добрая традиция, сложившаяся в суверенной Республике Беларусь. Чтя память о наших предках, о героическом прошлом белорусского народа, трудовой коллектив принял решения поучаствовать в субботнике на восстановлении знаковых памятных мест для личного состава 72 гвардейского объединённого учебного центра – символичном труде в год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Военнослужащие постарались в этот день создать настоящий праздник труда – все проводимые работы проходили под звуки духового оркестра, который исполнял зажигательные мелодии. Вкупе с ясной солнечной погодой все участники получили положительные эмоции, которые дали заряд трудовой бодрости и энергии на долгое время вперед.

После выполнения всех работ по наведению порядка на памятниках и приказарменной территории состоялось подведение итогов, на котором все пришли к единому мнению – такие мероприятия нужны не только для страны, но и для каждого гражданина своей страны. Дух субботника сближает любой коллектив – всегда приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. После подобных мероприятий граждане осознают ценность своего труда. Ведь именно труд и является важнейшим элементом процесса формирования личности. Труд обеспечивает будущее государства, окультуренные места родной земли еще больше дают нам право говорить, что Республика Беларусь – красивая страна, в которой живет дружный и миролюбивый белорусский народ.

капитан Кумяков М.М.

 
Теги: Минск
 
 
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