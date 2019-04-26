Валентина Ивановна Кулешова, врач-акушер-гинеколог, заведующий акушерским отделением №1 учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» победила в номинации «Врач года», среди медицинских работников Борисовского района.
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Лучший по профессии
27.04.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Валентина Ивановна Кулешова, врач-акушер-гинеколог, заведующий акушерским отделением №1 учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» победила в номинации «Врач года», среди медицинских работников Борисовского района.
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