В Минске по первой ветке метро поезда ходят лишь до «Московской». Поступило сообщение о минировании

Источник материала: Tut.by

Минское метро работает с ограничениями. Поезда идут до станции метро «Московская», дальше пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Об этом TUT.BY сообщили читатели.



Станция метро «Уручье». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На Московской объявили, что на Уручье поезда временно ходить не будут. Всех просят ехать наземным транспортом. Объявили, что по техническим причинам», — сообщила читательница Екатерина.

В соцсетях минчане пишут, что на вход закрыта и станция метро «Восток».

На станцию метро «Уручье» пассажиров также не пускают — дежурят ОМОН, машина скорой помощи и саперно-пиротехнической службы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY