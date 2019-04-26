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В Минске по первой ветке метро поезда ходят лишь до «Московской». Поступило сообщение о минировании
27.04.2019 20:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минское метро работает с ограничениями. Поезда идут до станции метро «Московская», дальше пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
«На Московской объявили, что на Уручье поезда временно ходить не будут. Всех просят ехать наземным транспортом. Объявили, что по техническим причинам», — сообщила читательница Екатерина.
В соцсетях минчане пишут, что на вход закрыта и станция метро «Восток».
На станцию метро «Уручье» пассажиров также не пускают — дежурят ОМОН, машина скорой помощи и саперно-пиротехнической службы.
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В соцсетях минчане пишут, что на вход закрыта и станция метро «Восток».
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