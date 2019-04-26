ФОТОРЕПОРТАЖ: Накануне Воскресения Христова православные верующие освятили пасхальные куличи и яйца в храме святителя Николая Чудотворца
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Накануне Воскресения Христова православные верующие освятили пасхальные куличи и яйца в храме святителя Николая Чудотворца
27.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
ФОТОРЕПОРТАЖ: Накануне Воскресения Христова православные верующие освятили пасхальные куличи и яйца в храме святителя Николая Чудотворца
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Накануне Воскресения Христова православные верующие освятили пасхальные куличи и яйца в храме святителя Николая Чудотворца
ФОТОРЕПОРТАЖ: Накануне Воскресения Христова православные верующие освятили пасхальные куличи и яйца в храме святителя Николая Чудотворца ...
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