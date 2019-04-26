«Религия - нравственный стержень белорусов». Президент поздравил белорусов с Пасхой

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Пасхой и отметил, что это особый день, символизирующий победу добра над злом.



Александр Лукашенко, Митрополит Филарет и Николай Лукашенко зажигают свечи, 8 апреля 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Для каждого верующего Пасха — особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие, — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вера всегда была нравственным стержнем белорусов. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях — почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира.

— Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем, — цитирует президента пресс-служба.