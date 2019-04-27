ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителя Добруша судили за распространение порно в соцсетях

27.04.2019 23:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

32-летний житель Добруша разместил на личной странице в соцсети видео и фото порнографического содержания. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Дело дошло до суда, сообщает газета «Добрушскi край».

Первое видео с порнографическим содержанием мужчина сохранил на своей странице еще в 2011 году. Затем разместил еще одно видео и фото. Вся информация хранилась в открытом доступе, просмотреть записи мог любой желающий.

Пикантный контент в начале года обнаружил сотрудник милиции, который по долгу службы проводил мониторинг соцсетей. В отношении хозяина страницы было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием Интернета».

На днях состоялся суд. Судебное заседание проходило в открытом формате в зале совещаний предприятия, на котором работает обвиняемый.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также ему предписан ряд ограничений по посещению питейных заведений и выездов за границы района.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
32-летний житель Добруша разместил на личной странице в соцсети видео и фото порнографического содержания. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов....
 
Новости дня
Новости общества
 
«Заминировавший» станцию метро «Уручье» задержан. Возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика