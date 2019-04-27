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Жителя Добруша судили за распространение порно в соцсетях
27.04.2019 23:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
32-летний житель Добруша разместил на личной странице в соцсети видео и фото порнографического содержания. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Дело дошло до суда,
Первое видео с порнографическим содержанием мужчина сохранил на своей странице еще в 2011 году. Затем разместил еще одно видео и фото. Вся информация хранилась в открытом доступе, просмотреть записи мог любой желающий.
Пикантный контент в начале года обнаружил сотрудник милиции, который по долгу службы проводил мониторинг соцсетей. В отношении хозяина страницы было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием Интернета».
На днях состоялся суд. Судебное заседание проходило в открытом формате в зале совещаний предприятия, на котором работает обвиняемый.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также ему предписан ряд ограничений по посещению питейных заведений и выездов за границы района.
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32-летний житель Добруша разместил на личной странице в соцсети видео и фото порнографического содержания. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов....
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