Жителя Добруша судили за распространение порно в соцсетях

Источник материала: Tut.by

32-летний житель Добруша разместил на личной странице в соцсети видео и фото порнографического содержания. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Дело дошло до суда, сообщает газета «Добрушскi край».

Первое видео с порнографическим содержанием мужчина сохранил на своей странице еще в 2011 году. Затем разместил еще одно видео и фото. Вся информация хранилась в открытом доступе, просмотреть записи мог любой желающий.

Пикантный контент в начале года обнаружил сотрудник милиции, который по долгу службы проводил мониторинг соцсетей. В отношении хозяина страницы было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием Интернета».

На днях состоялся суд. Судебное заседание проходило в открытом формате в зале совещаний предприятия, на котором работает обвиняемый.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также ему предписан ряд ограничений по посещению питейных заведений и выездов за границы района.