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«Заминировавший» станцию метро «Уручье» задержан. Возбуждено уголовное дело

27.04.2019 22:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина, сообщивший о минировании метро, задержан сотрудниками милиции. Об этом сообщил Следственный комитет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции метро «Уручье» в Минске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК РБ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Следственный комитет в очередной раз обращает внимание на то, что заведомо ложное сообщение об опасности — взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей — влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 — 7 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС. Спасатели сообщили, что им позвонил мужчина и заявил, что заминировал станцию метро «Уручье».

Временно были закрыты станции метро «Восток», «Уручье» и «Борисовский тракт» — работали специалисты. В 21.54 работа метрополитена была полностью восстановлена.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальное наказание по статье 340 - 7 лет лишения свободы.
 
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