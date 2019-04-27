«Заминировавший» станцию метро «Уручье» задержан. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Мужчина, сообщивший о минировании метро, задержан сотрудниками милиции. Об этом сообщил Следственный комитет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции метро «Уручье» в Минске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК РБ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Следственный комитет в очередной раз обращает внимание на то, что заведомо ложное сообщение об опасности — взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей — влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 — 7 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС. Спасатели сообщили, что им позвонил мужчина и заявил, что заминировал станцию метро «Уручье» .

Временно были закрыты станции метро «Восток», «Уручье» и «Борисовский тракт» — работали специалисты. В 21.54 работа метрополитена была полностью восстановлена.