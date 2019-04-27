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Александр Лукашенко преподнес Си Цзиньпину и его супруге подарки от младшего сына Николая

28.04.2019 00:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко преподнес семье главы Китая подарки от младшего сына Николая. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Подарок от младшего сына президента Николая семье китайского лидера — фирменный белорусский шоколад и лично супруге — набор стеклянных фигур ручной работы. По индивидуальному заказу его изготовили на стеклозаводе „Неман“. 12 животных из зодиакального китайского календаря — как пожелание благополучия и процветания Синеокой и Поднебесной», — прозвучало в сюжете вечернего выпуска новостей.


Фото с сайта tvr.by

Напомним, Александр Лукашенко участвовал в Пекине во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». В поездке белорусского президента сопровождал младший сын Николай.


Фото: Reuters

Лукашенко привез в подарок Си Цзиньпину белорусские продукты, тот пожелал ему успеха на выборах

 
Теги: Новости
 
 
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Напомним, Александр Лукашенко участвовал в Пекине во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».
 
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