Александр Лукашенко преподнес Си Цзиньпину и его супруге подарки от младшего сына Николая

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко преподнес семье главы Китая подарки от младшего сына Николая. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Подарок от младшего сына президента Николая семье китайского лидера — фирменный белорусский шоколад и лично супруге — набор стеклянных фигур ручной работы. По индивидуальному заказу его изготовили на стеклозаводе „Неман“. 12 животных из зодиакального китайского календаря — как пожелание благополучия и процветания Синеокой и Поднебесной», — прозвучало в сюжете вечернего выпуска новостей.



Фото с сайта tvr.by

Напомним, Александр Лукашенко участвовал в Пекине во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». В поездке белорусского президента сопровождал младший сын Николай.



Фото: Reuters