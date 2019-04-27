Пасхальное поздравление епископа Туровского и Мозырского Леонида

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братья и сестры!

С глубоким чувством духовной радости искренне и сердечно поздравляю всех вас, ваших родных и близких с великим, мироспасительным и победоносным «праздником праздников и торжеством из торжеств» — Пасхой Христовой, святым и славным Воскресением Господа нашего Иисуса Христа, и приветствую жизнеутверждающим Евангельским благовестием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Праздник Пасхи, по слову святителя Епифания, епископа Кипрского, — «глава и верх всех праздников», он для всего мира — «торжество обновления и спасения». В эти светозарные дни Пасхи Христовой Церковь в своих священных песнопениях называет её«великой», «двери райские нам отверзающей», «неделей святой», Светлым Христовым Воскресением и призывает землю и небо, мир видимый и невидимый торжествовать и духовно радоваться от изобилия потоков Божественной благодати, изливаемой нам с неба: «Христос бовоста, веселие вечное» (тропарь 1-й песни Пасхального канона).

Пасха Христова — это не только радость для души человеческой, но и повод для богомыслия. В эти святые пасхальные дни Церковь провозглашает: «Ад, где твое жало, смерть, где твоя победа? Воскрес Христос — и ни один мертвец не остался во гробе». А вместе с тем и по сей день смерть уносит жизни людей: умирают наши родные и близкие, умирают друзья и знакомые. Где же тогда это благовестие о победе жизни?

Смерть бывает разная: смерть телесная и смерть духовная, которая есть окончательное отлучение души человеческой от Бога. И эта смерть в течение тысячелетий до пришествия Христа на землю была опытом всего человечества. Люди, умирая телом, душой отходили в ад и там мучились вечно. Но Сын Божий пришёл на землю, принял плоть человеческую, пожил с людьми, Своими крестными страданиями и смертью совершил наше спасение и боголепно воскрес из мертвых. Воскресение Христово сталосвидетельством победы Сына Божия над властителем смерти —диаволом. Отныне смерть потеряла свою силу и власть над человеком и стала переходом в другой мир, в иное бессмертное состояние, в жизнь вечную.

Воскресший Христос Спаситель создал Церковь Свою и даровал ей благодатную силу Святого Духа, которая животворит каждого христианина, преображает его, делая новым творением, способным войти в Царство Божие.

Поэтому Пасха Христова — это великий, всерадостный и спасительный праздник, когда наши сердца наполняются неизреченной радостью и благодарением своему Спасителюза жертвенную Его любовь, а наше земное бытие обретает подлинный смысл.

Празднуя ныне самое главное событие в истории человечества, мы призваны осознать, что лучшим ответом на Божественную любовь будет наше стремление следовать за Христом и устроятьсвою личную жизни по Его заповедям, желание очистить свою душу от пагубных страстей, а такжеревностно выполнять свои повседневные обязанности, самоотверженно трудиться на благо своей семьи, ближних и всей страны.

Ликуя о Воскресшем Спасителе,молитвенно желаю всем вам, вашим родным и близким, чтобы «тридневно Восставший из гроба Христос Жизнодавец»ущедрилвсех вас Своими благодатными дарами и милостынями, ниспослал Свою всесильную помощь, обилие доброго здоровья, счастья, мира, любви, благополучия, успехов в личных и общественных делахна многая и благая лета!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Леонид,

Е пископ Туровский и Мозырский,

Пасха Христова 2019 года