Источник материала: Чырвоны прамень

Китай всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны в любой сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином.





«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко дал очень высокую оценку результатам совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества. В 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти $4,5 млрд. Благодаря допуску на китайский рынок, Шанхайскому импортному ЭКСПО, загрузке железнодорожных маршрутов экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай за год вырос в 4,5 раза, в том числе молочной продукции – в 9 раз.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы «Пояс и путь» сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. «Индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества», – сказал Председатель КНР.

Он отметил, что готов вместе с белорусской стороной воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках «Пояса и пути» для расширения и углубления двусторонних отношений на благо народов Беларуси и Китая.

В присутствии глав государств по завершении встречи были подписаны документы о развитии двустороннего сотрудничества. Подписано межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Стороны также поставили подписи под концепцией проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». После церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин продемонстрировал Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает подарить Беларуси. Как сообщалось БЕЛТА, безвозмездное выделение китайской стороной средств на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта было предусмотрено соглашением о технико-экономической помощи.

После встречи с Си Цзиньпином в Пекине состоялась встреча Александра Лукашенко с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем, который особо подчеркнул, что между лидерами Беларуси и Китая и странами в целом установилось железное братство, которое никогда не ржавеет.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что сторонам удалось не просто обозначить главные направления двустороннего сотрудничества, но и подписать важные межгосударственные документы.