Ценить труд на земле

Источник материала: Чырвоны прамень

Апрель на исходе. Весь месяц труженики полей провели в больших хлопотах. И продолжают каждый день плюсовать столь необходимые гектары. Вслед за зерновыми сеют рапс, кукурузу. Пока не до отдыха механизаторам. Формирование будущего урожая не завершено.

Какой бы современной и высокопроизводительной не была техника, по-прежнему управляет ей человек. От него и зависит конечный результат.





С целью поддержать сельских тружеников в период посевной кампании отраслевые профсоюзы Витебщины изыскивают средства для материального поощрения передовиков. Лучшим работникам, достигшим высоких показателей, вручаются денежные премии.

На днях наш район посетил технический инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Константин Иосько. Миссия у гостя была приятной. Константин Константинович побывал в нескольких хозяйствах Чашниччины, встретился с передовыми механизаторами. Поблагодарил за высокие показатели в труде и вручил конверты с денежными вознаграждениями. Везде есть достойные кандидаты. Руслан Шибеко (ОАО «Ведренское-Агро»), Владимир Каньков и Алексей Шипуля («Иванский-Агро»), Александр Скрабневский и Владимир Жилинский («Проземле-Агро») – каждый из этих тружеников достоин самых лестных слов. Кто-то сеет, кто-то задействован на подготовке почвы, внесении удобрений. Не столь важно, каков фронт работ. Главное, что справляются с ним механизаторы и не подводят.





Приезд небольшой делегации (Кроме Константина Иосько, председатель районного объединения профсоюзов Марина Шостак и исполняющая обязанности председателя районного комитета профсоюза работников АПК Елена Гусенцова) стал для тружеников полей приятной неожиданностью. Пусть ещё лучше спорится работа у тех, от кого зависит будущий урожай. Их труд видят и ценят.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.