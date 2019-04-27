ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Источник материала: Единство

Христос стал победителем смерти, не только телесной, но и духовной, и в этой победе Господь разрушает то, что венчает смерть, и сообщает ей, казалось бы, непреодолимую силу – Он «низлагает и опустошает» ад, как говорит об этом святитель Иоанн Златоуст.

Благовестие Христово, запечатленное Его смертью и Воскресением, открывает нам возможность видеть то, что «не по человеку и не от человека». Чем полнее устремляется дух наш вслед Иисусу Назарянину, тем разительнее становится контраст между Его небесным миром и видимой реальностью нашей вселенной.

Одним из первых последствий прародительского падения было брато-убийство. И с того времени вся история наша полна преимущественно этим грехом. На смену союзу любви в души людей проникла губительная страсть: доминировать над ближними, чтобы обеспечить исключительно себе комфортную жизнь. В силу этого ослепления весь наш мир погрузился в атмосферу вражды и взаимного недоверия.

Но победа насилием в этом мире всегда и неизбежно временна. Господь Иисус Христос пришел на Землю, чтобы спасти нас, но Он был убит. Однако Его смерть в мире видимом, в сфере Духа вечного была несравненной победой, принесшей неувядающий плод. Так будет и с теми, кто последует Его стопам. Любящие Христа сохранят слово Его, и в конце всего они окажутся истинными победителями. Мы должны бороться против живущей в нашем мире вражды, производящей разделения, начиная с самих себя. И нам дана будет победа, если мы пребудем с Господом нашим Иисусом Христом.

Благодарение Богу, в эти пасхальные дни восстанавливается почитание Велятичской иконы Божией Матери, являющейся белорусским изводом греческой иконы, именуемой «Сладкое лобзание». Будем молить Пречистую Владычицу, чтобы Ее Небесный Покров, чрез иконы Марьиногорскую, Логойскую, Велятичскую и Жодинскую, именуемую «Избавительница», всегда был простерт над нашими городами и весями. Дай Бог, чтобы по нашим молитвам к Заступнице рода христианского была обретена и Её Ляденская икона.

Снова и снова от всего сердца поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником светлого Христова Воскресения! Да исполнит Господь ваши сердца светлой радостью, озаряющей каждое слово и каждый поступок, чтобы наши близкие также зажигались от нас огнем Божественной любви и верой в Христа Воскресшего.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский