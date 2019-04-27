Христос Воскрес! Фоторепортаж о том, как Благодатный огонь доставляли в белорусские храмы

Источник материала: Tut.by

Вечером накануне Пасхи в Национальном аэропорту собрались десятки людей. В руках у них свечи и лампадки. Все они ждут самолет из Тель-Авива. На борту спецрейса Благодатный огонь , который везут в Беларусь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Уже из аэропорта лампадки с частичкой святыни разъедутся в разные уголки страны.

Из Кореличей специально за огнем в Минск приехали друзья Олег, Андрей и Александр. Прихожане повезут святыню в церкви Новогрудской епархии. Еще не успеет взойти солнце, а каждый житель этого края сможет принести частичку огня в свой дом. А с ним — и светлый праздник в семью.



К девяти вечера в зоне прилета Национального аэропорта стали собираться верующие. Из Иерусалима до Минска более 3500 километров пути. Спецрейс ожидали ближе к половине десятого вечера, но самолет задерживается. Никто не злится и не тревожится. Вокруг ощущение счастья. Люди держат в руках свечи, обнимаются, встречая знакомых. Каждый приехал сюда, чтобы взять с собой частичку Благодатного огня.







На часах чуть больше десяти вечера. В зоне прилета встречают делегацию, которая привезла в Беларусь Благодатный огонь.















Иконописец Олег Хомутов, спасатель Александр Кохан и предприниматель Андрей Шинкевич уже десятый год приезжают в Минск накануне Пасхи, чтобы доставить Благодатный огонь в родные Кореличи.



Эта добрая традиция началась с Олега Игоревича (слева). Десять лет назад представители одного из минских храмов предложили ему отправиться в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть как сходит Благодатный огонь. В самолете на пути домой паломник решил, что здорово было бы доставить частичку святыни в Кореличи. Уже в аэропорту он позвонил мужу сестры и попросил завезти его в родной городской поселок. Тот доброе дело поддержал. А уже в следующем году Олега поддержали друзья Александр (справа) и Андрей. «Домашние говорят, теперь у вас миссия — доставлять огонь», — рассказывает Александр.



«Что чувствуем, когда везем огонь? — задается вопросом Александр. — Божью благодать». «А еще волнение и трепет. Переживаем, чтобы довезти, чтобы огонь не погас», — продолжает Олег. С собой у прихожан шесть лампадок. В аэропорту они зажгли две. Остальные для страховки.







После полуночи Благодатный огонь, который везут из Минска три товарища, встречают в городском поселке Мир.











По пути машина, где едут Олег, Андрей и Александр, не раз тормозит. Во время коротких остановок друзья передают Благодатный огонь людям, которые специально выехали им навстречу, чтобы от их лампадки зажечь свои. А затем отвезти частичку святыни в свои храмы.



Ближе к часу ночи Благодатный огонь встречают в Кореличах, в храме святых апостолов Петра и Павла. Миновав около 160 километров от аэропорта до городского поселка, Олег, Андрей и Александр передают святыню протоиерею Николаю Орсе. От нее настоятель зажжет лампадку Лилии Лахач, которая повезет частичку Благодатного огня в Новогрудок.



Лилии Лахач 18 лет. Она студентка медуниверситета. Из Новогрудка за огнем она приехала с родителями и братом. Почему именно они? Все это, улыбаются, получилось случайно. Много лет их семья дружит с прихожанами из Кореличей. Они и рассказали, что накануне Пасхи в их храм привозят Благодатный огонь. Первые годы семья стала приезжать в этот соседний поселок за святыней только для своего дома, а позже и для Свято-Никольского кафедрального собора в родном Новогрудке. Зажигать лампадку доверили Лилии — как самому маленькому члену семьи. Девочка выросла, а светлая традиция осталась.



И вот он — Новогрудок. Вместе с верующими Благодатный огонь встречает благочинный Новогрудского церковного округа протоиерей Анатолий Герасимук." Христос воскресе!" - приветствует он Лилию и других прихожан. «Воиистину воскресе!» — в один голос отвечают ему верующие.











«Христос воскресе!» — говорят люди друг другу после службы и поздравляют с праздником.



Инна Кабушева и Светлана Абдулаева живут неподалеку друг от друга и на всенощную пришли вместе. В собор они пришли, чтобы помолиться и взять домой частичку Благодатного огня.







Эту святыню в свой дом Инна несет впервые. Говорит, Благодатный огонь — это кусочек радости и любви. «Что я чувствую в этот момент… — улыбается она. — Радость. Радость и счастье».