Самый пыльный город, куш за клад, опасные шашлыки и масштабная эвакуация. Что случилось за неделю

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы поздравляем наших читателей со светлым праздником Пасхи и желаем здоровья и благополучия. За неделю произошло много всего, но, конечно, самыми обсуждаемыми темами стали проблемы с нефтью и пожары в лесах из-за сухой погоды. Пройдите небольшой тест, чтобы вспомнить другие события предыдущих шести дней.