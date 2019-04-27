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Самый пыльный город, куш за клад, опасные шашлыки и масштабная эвакуация. Что случилось за неделю
28.04.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня мы поздравляем наших читателей со светлым праздником Пасхи и желаем здоровья и благополучия. За неделю произошло много всего, но, конечно, самыми обсуждаемыми темами стали проблемы с нефтью и пожары в лесах из-за сухой погоды. Пройдите небольшой тест, чтобы вспомнить другие события предыдущих шести дней.
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