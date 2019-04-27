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По Двине в Витебске уже ходят теплоходы - горожан приглашают на водные прогулки

28.04.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 27 апреля открылась навигация на Западной Двине в областном центре: первых пассажиров принял на борт теплоход «Витебск».


В этом году теплоходы начали курсировать по реке еще раньше, чем в прошлом году: тогда навигация открылась 1 мая.

Стоимость водной прогулки осталась прежней: билет для взрослых обойдется в 5 рублей, для детей от 5 до 10 лет — в 3 рубля, дети младше 5 лет могут кататься бесплатно, сообщает «Гордормост».

Оплату вносят на борту судна наличными деньгами. Для корпоративных клиентов предусмотрены и другие формы оплаты.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году теплоходы начали курсировать по реке еще раньше, чем в прошлом году: тогда навигация открылась 1 мая.
 
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