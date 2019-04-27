Дополнительные пункты пропуска работают на границе с Украиной и Литвой

Источник материала: БелТА

Фото из архива ГПК

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные пункты упрощенного пропуска работают на границе с Украиной и Литвой для удобства жителей приграничных территорий 28 апреля в день празднования Пасхи по православному календарю. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Перейти границу с Литвой через пункт пропуска "Геранены" ("Кракунай") сегодня можно с 11.00 до 17.00, в "Пицкунах" ("Норвилишкес") - с 12.00 до 17.00 и только в пешем порядке.

На границе с Украиной пункт упрощенного пропуска "Глушкевичи" ("Будки-Каменские") работает с 9.00 до 17.00, "Дзержинск" ("Познань") - с 9.00 до 18.00. А пересечь границу через пункт "Вивнево" ("Дольск") можно 28 и 29 апреля с 9.00 до 18.00.

В пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС - еще и визу. Госпогранкомитет обращает внимание, что в данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать вещи для личного пользования, предусмотренные перечнем.-0-