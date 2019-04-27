До +19°С ожидается в Беларуси 29 апреля

Источник материала: БелТА

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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 апреля, ночью местами прогнозируются грозы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по крайнему юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, ночью умеренный, днем порывистый, в отдельных районах до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля на северо-востоке республики до 12 градусов тепла на юго-западе. В середине дня будет до 13-19 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают, что в Беларуси с 29 апреля по 1 мая на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. Поэтому гражданам нужно быть осторожнее с огнем. Как сообщалось, во всех районах Беларуси введены запреты на посещение лесов.-0-

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