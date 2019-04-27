Радость от земли и до небес: православные верующие празднуют Воскресение Христово

Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 28 апреля, Православная Церковь переживает самый большой и светлый христианский праздник - Христово Воскресение.

Вчера поздно вечером под сводом собора Преображения Господня собрались верующие. В половину двенадцатого отец Анатолий Резанович отслужил Пасхальную Полунощницу во время которой Святая Плащаница была внесена в алтарь. После этого прихожане замерли в радостном ожидании: вот-вот должен прибыть Благодатный огонь от гроба Господня из Иерусалима. Около полуночи огонь был доставлен в храм. Верующие зажгли свои свечи и лампадки и длинной колонной прошли Крестным ходом вокруг храма. «Христос Воскресе!» - несколько раз обратился к прихожанам отец Анатолий. «Воистину Воскресе!» - радостно и восторженно прозвучало в ответ.

После этого в храме состоялось яркое и торжественное Пасхальное Богослужение. Молитвами и песнями верующие благодарили Бога и прославляли победу жизни над смертью.





















































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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