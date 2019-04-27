«Казалось, здесь все строго». Сотрудница исполкома на один день стала «тенью» посла Великобритании

Источник материала: Tut.by

В четверг у сотрудницы Гомельского облисполкома Вероники Бураковой был очень длинный рабочий день. Почти 12 часов она провела в посольстве Великобритании вместе с Фионной Гибб. Девушке повезло стать «тенью» посла и максимально близко познакомиться с ее работой. А еще — одной из первых узнать, каким будет Британский фестиваль в этом году и что за загадочная выставка совсем скоро приедет в Минск.



Вероника Буракова

Инициатива #ЦеньНаДзен ь — это блиц-стажировки для девушек 18−24 лет, которые заинтересованы в развитии карьеры и своего лидерского потенциала. На один день они становились «тенью» послов или руководителей международных организаций, чтобы ближе познакомиться с их работой.

Вероника Бурлакова живет в Гомеле. Ей 21. В прошлом году она окончила факультет иностранных языков Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Сейчас девушка учится на заочном — хочет стать юристом, а еще в магистратуре по первой специальности. Параллельно работает методистом в управлении спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета.

Почему ее заинтересовала блиц-стажировка и работа посла?

— Фионна занимается тем, чтобы сближает наши страны. Мне это очень близко — и как специалисту управления, и просто как гражданину своей страны.

С послом Великобритании Вероника познакомилась еще в ноябре прошлого года.

— Мы виделись с Фионной Гибб в Гомеле. Она со своей мамой приезжала в тур по гомельскому Полесью. Мы помогали этот тур организовать, а также сопровождали ее.

Правда, сама Фионна Гибб до последнего не знала, что ее «тенью» будет уже знакомый ей человек.

— Когда проходил этап отбора заявок, Фионна была в отъезде, — объясняют сотрудники посольства. — Нашему небольшому оргкомитету, в который вошли представители разных посольств и организаций, пришлось выбирать за нее. И вот так неожиданно получилось.

Идею устроить блиц-стажировки для молодых девушек, чтобы они могли увидеть изнутри работу послов и руководителей международных организаций, подала Фионна Гибб. Раньше такие стажировки уже проходили в посольствах Великобритании в других странах. В этом году посол решила: «Почему бы не дать эту возможность молодым амбициозным белорускам?»

Идея сработала: заявки на участие подали почти 400 белорусских девушек. Одной из тех, кому удалось получить стажировку, стала Вероника Буракова.





Итак, рабочий день Вероники начался в 8.40. Традиционный чай по утрам (не забываем, что это посольство Великобритании) — и за работу. На утро у Фионны Гибб было запланировано несколько внутренних встреч с командой посольства. Одна, вторая, третья, а после — открытие студенческой конференции в БГУ в рамках проекта Compass, который реализуется вместе с Кентским университетом. За ним — обед с представителями UNICEF в Беларуси. Абсолютно везде Фионну Гибб сопровождала ее «тень» Вероника.

— Сегодня утром, на открытии конференции, которую спонсирует Великобритания, я была очень впечатлена, — рассказывает Фионна Гибб. — Мы сидели перед студентами, я представила девушку, а после отвлеклась на разговор с профессором. В это время декан попросил ее немного рассказать о себе. Я заканчиваю беседу с профессором — и вижу, что Вероника встает и абсолютно спокойно, элегантно, на английском языке говорит перед сотней людей, которых до этого никогда не встречала. Это было здорово.

Сразу после обеда Вероника на время расстается с послом, чтобы поближе познакомиться с командой посольства.





— Хотите чаю? — первым делом предлагает Ольга. Она — специалистка, которая занимается коммуникациями со СМИ, социальными медиа и другими смежными темами.

— О, я очень люблю вашу группу в Facebook, — говорит Вероника. И тут же вспоминает то, что ей больше всего понравилось: видеопоздравление с Рождеством и стихи на белорусском в исполнении Фионны Гибб.

— Она их учит наизусть? — интересуется стажерка.

Ольга раскрывает небольшой секрет:

— Чаще всего мы держим скрипт за камерой, поскольку, во-первых, не всегда есть время учить наизусть, во-вторых, видео должно быть коротким. Если рассказывать его по памяти на иностранном, получится долго. Прочесть — быстрее.





Александра из отдела политики и публичной дипломатии коротко погружает в свою сферу работы. Затем слово за Ириной из «экономической команды».

— Я должна всегда быть в курсе того, что происходит в экономике Беларуси. Моя задача — рассказать послу и заинтересованным департаментам и министерствам Великобритании о том, что происходит в Беларуси. Также мы стремимся достучаться до бизнеса в Великобритании, рассказать об инвестиционных и торговых преимуществах, которые есть в Беларуси.

Дмитрий подробно останавливается на консульской части своих обязанностей.

— Мы помогаем британским гражданам в Беларуси, у которых, возможно, есть проблемы и которым нужно помочь разобраться в ситуации. Например, если он или она попали в больницу, тюрьму, решили оформить брак. если кто-то умер. Например, скоро начинаются II Европейские игры. Мы готовим информацию для британских граждан. Условно говоря, как доехать, что делать, куда обращаться, чтобы им было комфортно в стране.

На сегодня короткое расставание с послом заканчивается — начинается новый раунд встреч и переговоров.

В 14.20 приходят представители компании «Терра Групп». Они помогают посольству организовывать Большой британский фестиваль, который в этом году пройдет 23 июня в Минске.





Фионна Гибб внимательно слушает, задает вопросы, Вероника — тоже. Встреча длится чуть больше часа. За ней — чаепитие в резиденции посла вместе со спонсорами, которые помогают привезти в Минск уникальную выставку. Какую? В посольстве говорят, что это пока большой секрет. Который, к слову, Веронике повезло узнать одной из первых.

А на вечер еще запланирован прием в честь святого Георгия — покровителя Англии.

Фионна Гибб рассказывает: такие насыщенные дни для нее — норма.

— Возможно, не всегда одна встреча следует за другой без перерыва. Обычно у меня есть время для работы за компьютером, когда я могу проверить email и ответить на письма. Сегодня я буду заниматься этим поздно вечером, — улыбается посол.





Блиц-стажировки для молодых белорусских девушек она задумала для того, чтобы показать свою работу изнутри.

— А также то, как мы работаем в Беларуси и чего стремимся достичь. Хотя то, что сегодня увидела Вероника, — это, конечно, всего лишь малая часть.

Интересуемся у Вероники, как ей представлялась работа посольства до этой стажировки.

— Несколько иначе. Обычно посольство ассоциируется с закрытым, недоступным для чужих глаз пространством. Мне казалось, что здесь все очень строго и формально. Но это совершенно не так. Меня поразил командный дух, довольно неформальное общение между сотрудниками. Нет строгих временных рамок работы. Как мне объяснили, в неделю нужно отработать 36 часов. И абсолютно неважно, во сколько сотрудник начнет свой день и закончит его. Главное, чтобы он успел все сделать.

Вероника считает, что даже одного дня стажировки достаточно для того, чтобы понять: у посла — очень большая нагрузка.

— Статус «тени» позволил мне не только сопровождать посла во всех ее делах, но и посмотреть, как она организовывает свой день, отметить для себя ее манеру общения и поведения.





Чего Вероника не ожидала увидеть в работе посла? Фионна Гибб говорит, что задавать такой вопрос не совсем правильно.

— Когда ты приходишь на такого рода стажировки, у тебя не должно быть какого-то фиксированного представления. Ты должна быть открытой. Меня саму когда-то спрашивали: «Насколько Беларусь отличалась от того, какой ты себе ее представляла?» И я говорила: «У меня не было каких-то больших ожиданий». Я просто приехала и своими глазами увидела, что это за страна.

К слову, из Беларуси Фионна Гибб уедет совсем скоро — уже в августе этого года.

— Надеюсь, мы еще встретимся с Вероникой на Британском фестивале и на праздновании Дня рождения королевы. Уверена, что мы увидимся и в Гомеле. Наверное, это будет мой последний визит. Потому что в августе я уезжаю из страны. Но хотела бы, если можно, еще раз посетить Гомель и Полесье.