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Как продать имущество недееспособного?

28.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как продать имущество недееспособного?

«Моя мать по состоянию здоровья признана недееспособной. Я официально назначена ее опекуном. Правомочна ли я продавать квартиру, принадлежащую недееспособной матери?»

Жительница г.п. Уваровичи

– Если гражданин признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, он не лишается права собственности на свое имущество. Но поскольку человек не может понимать значения своих действий, закон лишает его права продавать, дарить или осуществлять какие-либо действия со своим имуществом. Всю дееспособность гражданина в этом случае берет на себя его опекун. Опекуном может быть либо частное лицо, назначаемое органом опеки и попечительства, либо обязанности опекуна осуществляет психиатрический стационар или иное лечебное заведение.

Если говорить о том, может ли опекун продать квартиру недееспособного, то, согласно статье 161 Кодекса о браке и семье, опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его в аренду (внаем), безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Разрешение на заключение договоров и совершение других юридических действий дается в письменной форме каждый раз, когда возникает необходимость совершить такое действие. То есть продать квартиру недееспособного человека опекун может, но только в интересах недееспособного лица. Для этого ему нужно обязательно получить разрешение органов опеки и попечительства, – рассказала заведующий нотариальной конторой Буда-Кошелевского района Елена Гусакова.

 

 
 
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